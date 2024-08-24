Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер Шахтера вскоре вернется в Черноморец
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 15:25 |
1016
2

Вингер Шахтера вскоре вернется в Черноморец

Иван Петряк проведет осеннюю часть сезона в Одессе

24 августа 2024, 15:25 |
1016
2
Вингер Шахтера вскоре вернется в Черноморец
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк

Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк все же перейдет в «Черноморец» на правах аренды. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По их информации, клубы достигли принципиальной договоренности по поводу аренды 30-летнего вингера до конца осенней части сезона УПЛ. Петряк может дебютировать за «Черноморец» уже в понедельник, 26 августа в матче против «Левого Берега».

Ранее Петряк уже был в шаге от перехода в «Черноморец», однако клубы не могли договориться по поводу того, какую часть зарплаты должен платить одесский клуб. Игрок уже был в расположении одесситов, но был вынужден вернуться в Киев и тренироваться с командой «Шахтера» U-16.

По теме:
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Челси определил главную цель до закрытия трансферного окна
Шахтер Донецк Черноморец Одесса Иван Петряк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока ТаТоТаке
Олег Дидух Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 августа 2024, 15:45 0
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный матч – 24 августа в 20:00

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
Футбол | 23 августа 2024, 19:11 10
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории

Клуб подписал Асприлью

Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.08.2024, 11:30
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Биатлон | 23.08.2024, 16:21
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Футбол | 23.08.2024, 18:14
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
о,норм,бегунок этот нужен
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
23.08.2024, 15:27 12
Футбол
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
22.08.2024, 19:11 2
Футбол
Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
22.08.2024, 19:21 2
Футбол
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
22.08.2024, 17:05 1
Бокс
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 2
Футбол
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
23.08.2024, 07:45 7
Футбол
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
22.08.2024, 20:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем