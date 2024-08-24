Вингер Шахтера вскоре вернется в Черноморец

Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк все же перейдет в «Черноморец» на правах аренды. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По их информации, клубы достигли принципиальной договоренности по поводу аренды 30-летнего вингера до конца осенней части сезона УПЛ. Петряк может дебютировать за «Черноморец» уже в понедельник, 26 августа в матче против «Левого Берега».

Ранее Петряк уже был в шаге от перехода в «Черноморец», однако клубы не могли договориться по поводу того, какую часть зарплаты должен платить одесский клуб. Игрок уже был в расположении одесситов, но был вынужден вернуться в Киев и тренироваться с командой «Шахтера» U-16.