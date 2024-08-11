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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 22:31 | Обновлено 11 августа 2024, 22:58
624
0

Источник: Петряк покинул лагерь Черноморца и вернулся домой

Хавбек вернулся в Киев, где продолжает поддерживать форму

11 августа 2024, 22:31 | Обновлено 11 августа 2024, 22:58
624
0
Источник: Петряк покинул лагерь Черноморца и вернулся домой
ФК Шахтер. Иван Петряк

30-летний полузащитник Иван Петряк больше не тренируется с одесским «Черноморцем», информирует журналист Игорь Бурбас.

Хавбек покинул Одессу и вернулся в Киев, где продолжает поддерживать форму. Однако все еще есть шанс, что он перейдет в аренду из Шахтера в Черноморец.

Между «моряками» и «горняками» до сих пор продолжаются переговоры по аренде игрока. Клубы все еще могут разрешить разногласия во взглядах по контракту.

Иван Петряк вернулся в донецкий Шахтер летом 2022 года. Вторую половину сезона 2023/24 он провел в аренде в «Полесье» (7 матчей, без забитых голов).

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Иван Петряк Черноморец Одесса трансферы аренда игрока Шахтер Донецк Игорь Бурбас трансферы УПЛ
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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