Источник: Петряк покинул лагерь Черноморца и вернулся домой
Хавбек вернулся в Киев, где продолжает поддерживать форму
30-летний полузащитник Иван Петряк больше не тренируется с одесским «Черноморцем», информирует журналист Игорь Бурбас.
Хавбек покинул Одессу и вернулся в Киев, где продолжает поддерживать форму. Однако все еще есть шанс, что он перейдет в аренду из Шахтера в Черноморец.
Между «моряками» и «горняками» до сих пор продолжаются переговоры по аренде игрока. Клубы все еще могут разрешить разногласия во взглядах по контракту.
Иван Петряк вернулся в донецкий Шахтер летом 2022 года. Вторую половину сезона 2023/24 он провел в аренде в «Полесье» (7 матчей, без забитых голов).
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