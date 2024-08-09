Стало известно, почему Петряк все еще не перешел в аренду в Черноморец
Моряки не могут договориться с горняками, кто будет платить игроку зарплату
Украинский хавбек «Шахтера» Иван Петряк все еще не подписал арендный контракт с одесским «Черноморцем».
Моряки не могут договориться с горняками, кто будет платить игроку зарплату, информирует журналист Игорь Бурбас.
У руководства клубов нет консенсуса, кто будет покрывать зарплату Петряку: или одна из команд или каждая частично. Переход сможет состояться, только когда стороны разрешат этот вопрос.
Иван Петряк вернулся в донецкий клуб летом 2022 года. Вторую половину сезона 2023/24 он провел в аренде в «Полесье» (7 матчей, без забитых голов).
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