Экс-вингер Карпат продолжит карьеру в стане чемпиона Бангладеш

Бывший вингер львовских «Карпат» Джаред Хаса на правах свободного агента перешел в стан действующего чемпиона Бангладеш «Башундхара Кингс».

О деталях контракта 26-летнего француза с азиатским клубом не сообщается.

За «Карпаты» Хаса выступал с марта по май нынешнего года. Провел за «львов» 8 матчей в Первой лиге, отличившись 1 ассистом.

Впоследствии контракт французского легионера с украинским клубом был расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.