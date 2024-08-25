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25 августа 2024, 22:16 |
405
0

Экс-вингер Карпат продолжит карьеру в стане чемпиона Бангладеш

Джаред Хаса подписал контракт с «Башундхара Кингс»

25 августа 2024, 22:16 |
405
0
Экс-вингер Карпат продолжит карьеру в стане чемпиона Бангладеш
africafoot.com. Джаред Хаса

Бывший вингер львовских «Карпат» Джаред Хаса на правах свободного агента перешел в стан действующего чемпиона Бангладеш «Башундхара Кингс».

О деталях контракта 26-летнего француза с азиатским клубом не сообщается.

За «Карпаты» Хаса выступал с марта по май нынешнего года. Провел за «львов» 8 матчей в Первой лиге, отличившись 1 ассистом.

Впоследствии контракт французского легионера с украинским клубом был расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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