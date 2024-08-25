Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ненужный чемпион мира. Карпаты попрощаются с Чехом
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 22:05 | Обновлено 25 августа 2024, 22:07
1573
0

Ненужный чемпион мира. Карпаты попрощаются с Чехом

Максим Чех не нужен львовскому клубу

25 августа 2024, 22:05 | Обновлено 25 августа 2024, 22:07
1573
0
Ненужный чемпион мира. Карпаты попрощаются с Чехом
ФК Карпаты. Максим Чех

Львовские «Карпаты» не рассчитывают на полузащитника Максима Чеха.

По информации sport.ua, опорник не входит в планы наставника команды Владислава Лупашко.

Клуб планирует расторгнуть контракт с Чехом. Игрок получит статус свободного агента.

В 2019 году Чех в составе сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира.

Летом 2023 года Чех на правах свободного агента из «Шахтера» присоединился к «Карпатам». Трансфермаркт оценивает игрока в 250 тысяч евро. В прошлом сезоне Чех сыграл за «Карпаты» в Первой лиге 18 матчей и забил 1 гол.

По теме:
СТУПАР: «Действия арбитра матча Рух – Заря были странными»
Экс-вингер Карпат продолжит карьеру в стане чемпиона Бангладеш
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень много ошибок было, за что нас наказали»
Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Чех
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Футбол | 25 августа 2024, 07:05 31
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола

Признание получил Лев Яшин

Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Бокс | 25 августа 2024, 01:11 0
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа

Украинец убежден, что Джошуа победит в этом бою

Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Футбол | 25.08.2024, 14:50
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25.08.2024, 07:32
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0. Дебютный гол Эндрика. Видео голов, обзор
Футбол | 25.08.2024, 20:52
Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0. Дебютный гол Эндрика. Видео голов, обзор
Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0. Дебютный гол Эндрика. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
23.08.2024, 19:11 10
Футбол
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
Фиаско Шахтера, Карпаты выиграли Суперкубок, Усик подарил пояс WBC
25.08.2024, 06:48
Другие виды
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру
25.08.2024, 09:41 2
Бокс
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 6
Бокс
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 8
Футбол
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем