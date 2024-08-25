Украина. Премьер лига25 августа 2024, 22:05 | Обновлено 25 августа 2024, 22:07
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Ненужный чемпион мира. Карпаты попрощаются с Чехом
Максим Чех не нужен львовскому клубу
25 августа 2024, 22:05 | Обновлено 25 августа 2024, 22:07
1573
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Львовские «Карпаты» не рассчитывают на полузащитника Максима Чеха.
По информации sport.ua, опорник не входит в планы наставника команды Владислава Лупашко.
Клуб планирует расторгнуть контракт с Чехом. Игрок получит статус свободного агента.
В 2019 году Чех в составе сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира.
Летом 2023 года Чех на правах свободного агента из «Шахтера» присоединился к «Карпатам». Трансфермаркт оценивает игрока в 250 тысяч евро. В прошлом сезоне Чех сыграл за «Карпаты» в Первой лиге 18 матчей и забил 1 гол.
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