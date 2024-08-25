Ненужный чемпион мира. Карпаты попрощаются с Чехом

Львовские «Карпаты» не рассчитывают на полузащитника Максима Чеха.

По информации sport.ua, опорник не входит в планы наставника команды Владислава Лупашко.

Клуб планирует расторгнуть контракт с Чехом. Игрок получит статус свободного агента.

В 2019 году Чех в составе сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира.

Летом 2023 года Чех на правах свободного агента из «Шахтера» присоединился к «Карпатам». Трансфермаркт оценивает игрока в 250 тысяч евро. В прошлом сезоне Чех сыграл за «Карпаты» в Первой лиге 18 матчей и забил 1 гол.