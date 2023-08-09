ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали чемпиона мира U-20

«Карпаты» Львов официально сообщили о подписании 24-летнего опорного полузащитника Максима Чеха. Условия контракта не называются.

Предыдущий сезон Чех, права на которого принадлежали донецкого «Шахтеру», провел в аренде в Азербайджане, где защищал цвета местного «Сабаила». Там на его счету 2 гола в 31 матче.

В УПЛ за карьеру суммарно провел 48 матчей в составе «Шахтера» и «Мариуполя». В 2019 году вместе со сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что Чех может дебютировать за «Карпаты» не раньше конца августа.