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Украина. Первая лига
09 августа 2023, 15:21 |
831
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали чемпиона мира U-20

Максим Чех продолжит карьеру во Львове

09 августа 2023, 15:21 |
831
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали чемпиона мира U-20
ФК Карпаты. Максим Чех

«Карпаты» Львов официально сообщили о подписании 24-летнего опорного полузащитника Максима Чеха. Условия контракта не называются.

Предыдущий сезон Чех, права на которого принадлежали донецкого «Шахтеру», провел в аренде в Азербайджане, где защищал цвета местного «Сабаила». Там на его счету 2 гола в 31 матче.

В УПЛ за карьеру суммарно провел 48 матчей в составе «Шахтера» и «Мариуполя». В 2019 году вместе со сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что Чех может дебютировать за «Карпаты» не раньше конца августа.

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Карпаты Львов Максим Чех
Источник ФК Карпаты Львов
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