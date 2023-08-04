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  4. Чех не сможет сразу помочь Карпатам после перехода из Шахтера
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 18:26 |
774
0

Чех не сможет сразу помочь Карпатам после перехода из Шахтера

У хавбека повреждение

04 августа 2023, 18:26 |
774
0
Чех не сможет сразу помочь Карпатам после перехода из Шахтера
ФК Сабаил. Максим Чех

Как стало известно Sport.ua, сегодня в расположении львовских «Карпат» появился 24-летний опорный полузащитник Максим Чех.

В прошлом сезоне он еще принадлежал донецкому «Шахтеру» и провел в аренде в азербайджанском «Сабаиле».

С 1 июля 2023 года Чех остался без клуба и поскольку его пути в свое время пересекались с одним из тренеров «Карпат» Остапом Маркевичем в «Мариуполе», то достаточно ожидаемо оказался во Львове.

Сейчас еще продолжаются переговоры между «Карпатами» и «Шахтером», поскольку «горняки» рассчитывают на определенную компенсацию за подготовку Чеха. Но даже когда все формальности будут выполнены и Максим подпишет полноценный контракт с «Карпатами», он еще не скоро им поможет.

По информации нашего источника, из-за повреждения Чех много пропустил в тренировочном процессе и ему для восстановления надлежащей спортивной формы нужно 2-3 недели. Поэтому, дебют экс-игрока «Шахтера» в «Карпатах» может состояться в лучшем случае в конце августа.

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Максим Чех Карпаты Львов Шахтер Донецк травма инсайд
Источник Sport.ua
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