Украина. Премьер лига04 августа 2023, 09:55 |
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Источник: Карпаты подписали 24-летнего опорника из Шахтера
Максим Чех продолжит карьеру в Первой лиге Украины
04 августа 2023, 09:55 |
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Воспитанник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Максим Чех перешел в «Карпаты».
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, после пребывания в польском лагере «Зари» 24-летний опорник подписал контракт со львовской командой.
Летом 2023 года Чех вернулся в донецкий «Шахтер» после аренды в «Сабаиле». Максим провел 31 матч и забил 2 гола за минувший сезон в азербайджанской команде.
Максим Чех является чемпионом мира 2019 U-20 в составе сборной Украины.
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