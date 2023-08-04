Источник: Карпаты подписали 24-летнего опорника из Шахтера

Воспитанник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Максим Чех перешел в «Карпаты».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, после пребывания в польском лагере «Зари» 24-летний опорник подписал контракт со львовской командой.

Летом 2023 года Чех вернулся в донецкий «Шахтер» после аренды в «Сабаиле». Максим провел 31 матч и забил 2 гола за минувший сезон в азербайджанской команде.

Максим Чех является чемпионом мира 2019 U-20 в составе сборной Украины.