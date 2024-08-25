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Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 21:27 | Обновлено 25 августа 2024, 21:54
606
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень много ошибок было, за что нас наказали»

«Заря» проиграла 0:3 «Руху»

25 августа 2024, 21:27 | Обновлено 25 августа 2024, 21:54
606
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень много ошибок было, за что нас наказали»
ФК Заря. Младен Бартулович

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Заря».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Львовский клуб одержал убедительную победу со счетом 3:0. Голы за «Рух» забивали Карабин, Рунич и Краснопир.

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович высказался о матче против ФК «Рух»:

– Есть очень много вопросов по нашей игре. Так, как мы сегодня действовали – играть нельзя.

– Уже в перерыве была замена. Что нужно было изменить в матче?

– Надо было добавить агрессии впереди. Выпускали атакующих игроков. Нужно было оказывать давление на ворота соперника, забивать голы.

– В предыдущих матчах «Заря» играла интереснее. Что не удалось сегодня?

– Очень много ошибок было у нас, за что нас наказали.

– Несколько слов о «Рухе».

– Это молодая команда. Ребята, которые бьются за каждый мяч каждую минуту. Быстрые игроки, прекрасно действуют на контратаках. Добавился еще Краснопир, который создает давление на соперника.

– Сейчас у вас был сложный график. Насколько он повлиял на результат?

– Сезон только начинается. Кубковый поединок – это не проблема в сегодняшнем матче. Нет никаких оправданий за нашу такую сегодняшнюю игру.

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Младен Бартулович чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Заря
Дмитро Олійник Источник: ФК Заря Луганск
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