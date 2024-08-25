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US Open
25 августа 2024, 17:34 | Обновлено 25 августа 2024, 17:35
267
0

Леся Цуренко – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open

25 августа 2024, 17:34 | Обновлено 25 августа 2024, 17:35
267
0
Леся Цуренко – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

26 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка сразится против американки Пейтон Стернс (№47 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №11 после матча Шан – Бублик. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Жаклин Кристиан (№69 WTA) или Дарьи Касаткиной (№13 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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