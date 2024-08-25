Леся Цуренко – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open
26 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде украинка сразится против американки Пейтон Стернс (№47 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №11 после матча Шан – Бублик. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Жаклин Кристиан (№69 WTA) или Дарьи Касаткиной (№13 WTA).
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