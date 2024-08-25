Леся Цуренко – Пейтон Стернс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка сразится против американки Пейтон Стернс (№47 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №11 после матча Шан – Бублик. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Жаклин Кристиан (№69 WTA) или Дарьи Касаткиной (№13 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ