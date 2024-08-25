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25 августа 2024, 15:59 | Обновлено 25 августа 2024, 16:24
837
0

Луческу может досрочно покинуть пост главного тренера сборной Румынии

Мирча планирует уйти, если команда не выиграет группу в Лиге наций

25 августа 2024, 15:59 | Обновлено 25 августа 2024, 16:24
837
0
Луческу может досрочно покинуть пост главного тренера сборной Румынии
gsp.ro. Мирча Луческу (слева)

Бывший тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, который только в начале августа возглавил сборную Румынии, все серьезнее рассматривает варианты завершения работы с национальной командой.

Сообщается, что Луческу признался нескольким близким к нему людям, что он думает принять это решение после выступления сборной в Лиге наций, до начала отборочного турнира к чемпионату мира.

Все зависит от результата Румынии в Лиге наций и того, что произойдет в ближайшие три месяца. Если «трехцветные» не выиграют группу, то Луческу уже сейчас принял бы решение покинуть сборную.

Отметим, что соперниками сборной Румынии в группе C2 Лиги наций будут Косово, Литва и Кипр.

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Мирча Луческу Лига наций сборная Румынии по футболу
Владимир Клепач Источник: Prosport.ro
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