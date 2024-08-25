Луческу может досрочно покинуть пост главного тренера сборной Румынии

Бывший тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, который только в начале августа возглавил сборную Румынии, все серьезнее рассматривает варианты завершения работы с национальной командой.

Сообщается, что Луческу признался нескольким близким к нему людям, что он думает принять это решение после выступления сборной в Лиге наций, до начала отборочного турнира к чемпионату мира.

Все зависит от результата Румынии в Лиге наций и того, что произойдет в ближайшие три месяца. Если «трехцветные» не выиграют группу, то Луческу уже сейчас принял бы решение покинуть сборную.

Отметим, что соперниками сборной Румынии в группе C2 Лиги наций будут Косово, Литва и Кипр.