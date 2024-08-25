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  4. ФОТО. Свитолина показала, в какой форме сыграет на US Open
US Open
25 августа 2024, 15:49 |
148
0

ФОТО. Свитолина показала, в какой форме сыграет на US Open

Элина уже готова к старту на турнире Grand Slam

25 августа 2024, 15:49 |
148
0
ФОТО. Свитолина показала, в какой форме сыграет на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина перед стартом на Открытом чемпионате США показала форму, в которой она выйдет на корты Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что компания adidas представила коллекцию New York, которая будет украшать участниц US Open 2024 года.

Элина в стартовом матче сыграет против Марии Лурдес Карле из Аргентины.

US Open 2024 состоится с 26 августа до 8 сентября.

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игровая форма Элина Свитолина US Open 2024 фото lifestyle
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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