US Open25 августа 2024, 15:49 |
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ФОТО. Свитолина показала, в какой форме сыграет на US Open
Элина уже готова к старту на турнире Grand Slam
25 августа 2024, 15:49 |
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Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина перед стартом на Открытом чемпионате США показала форму, в которой она выйдет на корты Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что компания adidas представила коллекцию New York, которая будет украшать участниц US Open 2024 года.
Элина в стартовом матче сыграет против Марии Лурдес Карле из Аргентины.
US Open 2024 состоится с 26 августа до 8 сентября.
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