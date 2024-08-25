ФОТО. Свитолина показала, в какой форме сыграет на US Open

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина перед стартом на Открытом чемпионате США показала форму, в которой она выйдет на корты Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что компания adidas представила коллекцию New York, которая будет украшать участниц US Open 2024 года.

Элина в стартовом матче сыграет против Марии Лурдес Карле из Аргентины.

US Open 2024 состоится с 26 августа до 8 сентября.