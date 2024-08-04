ФОТО. 10 из 10. Известно, в какой форме сыграет Свитолина на US Open 2024
Компания adidas порадовала
Компания adidas представила коллекцию New York, которая будет украшать участниц US Open 2024 года.
В презентации приняли участие американка Джессика Пегула, украинка Элина Свитолина и экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании.
Джессика Пегула и Элина Свитолина примерили модель Adidas Fall Slam Pro Wow Dress. Эта форма с длинными рукавами имеет уникальные вырезы и плиссированную юбку – складки расположены только по бокам.
US Open 2024 состоится с 26 августа до 8 сентября.
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