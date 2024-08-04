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US Open
04 августа 2024, 13:28 | Обновлено 04 августа 2024, 13:32
579
0

ФОТО. 10 из 10. Известно, в какой форме сыграет Свитолина на US Open 2024

Компания adidas порадовала

04 августа 2024, 13:28 | Обновлено 04 августа 2024, 13:32
579
0
ФОТО. 10 из 10. Известно, в какой форме сыграет Свитолина на US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Компания adidas представила коллекцию New York, которая будет украшать участниц US Open 2024 года.

В презентации приняли участие американка Джессика Пегула, украинка Элина Свитолина и экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании.

Джессика Пегула и Элина Свитолина примерили модель Adidas Fall Slam Pro Wow Dress. Эта форма с длинными рукавами имеет уникальные вырезы и плиссированную юбку – складки расположены только по бокам.

US Open 2024 состоится с 26 августа до 8 сентября.

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Элина Свитолина игровая форма
Владимир Клепач Источник: Tennis Warehouse
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