ФОТО. 10 из 10. Известно, в какой форме сыграет Свитолина на US Open 2024

Компания adidas представила коллекцию New York, которая будет украшать участниц US Open 2024 года.

В презентации приняли участие американка Джессика Пегула, украинка Элина Свитолина и экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании.

Джессика Пегула и Элина Свитолина примерили модель Adidas Fall Slam Pro Wow Dress. Эта форма с длинными рукавами имеет уникальные вырезы и плиссированную юбку – складки расположены только по бокам.

US Open 2024 состоится с 26 августа до 8 сентября.