ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко оценил перспективы перехода Георгия Судакова в топ-чемпионат.

- Судаков считается главным активом «Шахтера», но пока далек от формы прошлого сезона.

- Да Судаков вообще слаб, даже в прошлом сезоне. Я не считаю, что он делает что-то фантастическое, что стоит очень много денег. Надо было его сразу в «Наполи» «втюхивать», когда 40 миллионов предлагали. Такую сумму еще могут дать, если Судаков случайно с кем-то сыграет хорошо в еврокубках. Здесь его надо сразу продавать!

Наверное, в «Шахтере» надеются на то, что он еще молодой и можно будет продать дороже. Но я уверен, что Судаков уже лучше не заиграет. Он нестабилен и даже в чемпионате Украины не отличается большим количеством результативных действий.

Та же самая ситуация и с Шапаренко. Игорь Михайлович [Суркис] хочет получить за него огромные деньги, а на самом деле он стоит 10-15 млн, – сказал Леоненко.

Ранее Леоненко назвал защитника «Шахтера», который играет только из-за лимита на легионеров.