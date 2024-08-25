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  4. ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 15:40 | Обновлено 25 августа 2024, 15:41
1447
5

ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»

Специалист не верит, что Георгий будет прогрессировать

25 августа 2024, 15:40 | Обновлено 25 августа 2024, 15:41
1447
5
ЛЕОНЕНКО: «Судаков – слаб, нужно было «втюхать» его Наполи за 40 млн»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко оценил перспективы перехода Георгия Судакова в топ-чемпионат.

- Судаков считается главным активом «Шахтера», но пока далек от формы прошлого сезона.
- Да Судаков вообще слаб, даже в прошлом сезоне. Я не считаю, что он делает что-то фантастическое, что стоит очень много денег. Надо было его сразу в «Наполи» «втюхивать», когда 40 миллионов предлагали. Такую сумму еще могут дать, если Судаков случайно с кем-то сыграет хорошо в еврокубках. Здесь его надо сразу продавать!

Наверное, в «Шахтере» надеются на то, что он еще молодой и можно будет продать дороже. Но я уверен, что Судаков уже лучше не заиграет. Он нестабилен и даже в чемпионате Украины не отличается большим количеством результативных действий.

Та же самая ситуация и с Шапаренко. Игорь Михайлович [Суркис] хочет получить за него огромные деньги, а на самом деле он стоит 10-15 млн, – сказал Леоненко.

Ранее Леоненко назвал защитника «Шахтера», который играет только из-за лимита на легионеров.

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Виктор Леоненко Георгий Судаков Шахтер Донецк
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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Gargantua81
Палкин просто не понял, что с Мудриком это была афера
он думал, что это результат его гениального менеджмента и теперь так будет всегда
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+6
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samird
Як я і казав взимку, якщо за Судакова дійсно пропонували ці гроші (в чому я маю великі сумніви - думаю що давали 20-25 грошима, а все інше бонусами), було просто казковою тупістю його не продати. Бо реальна ціна 15 мільйонів (з урахуванням віку та вкладеного Шахтарем в маркетинг). Через пару років і 20 ніхто не дасть. Хлопчина вже явно схопив зірку, а це зазвичай вбиває надії на прогрес (він же вже все вміє!). Реально до рівня навіть 40 мільйонів тут дуууууже далеко. Дуже велика імовірність повторити шлях Коваленко.
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+4
Pop
Це ми і без Леоненка розуміємо
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+4
zhyr
І втратити 110 млн.?
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0
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