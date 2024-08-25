Украина. Премьер лига25 августа 2024, 23:26 |
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Милевский отреагировал на поражение Шахтера в матче УПЛ против Александрии
«Горняки» неожиданно проиграли со счетом 3:4
25 августа 2024, 23:26 |
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на поражение «Шахтера» в матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу против «Александрии» (3:4).
«Я был просто шокирован – 3:4 проиграли. Пишу Судакову: «Ни чего себе! Вы еще проигрывать можете?! Но я, как динамовец, доволен результатом», – сказал Милевский.
«Шахтер» на старте УПЛ проиграли уже два матча. Ранее «горняки» в матче второго тура УПЛ проиграли «Полесью» (0:1).
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