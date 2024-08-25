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  4. Милевский отреагировал на поражение Шахтера в матче УПЛ против Александрии
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 23:26 |
1025
0

Милевский отреагировал на поражение Шахтера в матче УПЛ против Александрии

«Горняки» неожиданно проиграли со счетом 3:4

25 августа 2024, 23:26 |
1025
0
Милевский отреагировал на поражение Шахтера в матче УПЛ против Александрии
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на поражение «Шахтера» в матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу против «Александрии» (3:4).

«Я был просто шокирован – 3:4 проиграли. Пишу Судакову: «Ни чего себе! Вы еще проигрывать можете?! Но я, как динамовец, доволен результатом», – сказал Милевский.

«Шахтер» на старте УПЛ проиграли уже два матча. Ранее «горняки» в матче второго тура УПЛ проиграли «Полесью» (0:1).

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Артем Милевский
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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