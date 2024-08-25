Милевский отреагировал на поражение Шахтера в матче УПЛ против Александрии

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на поражение «Шахтера» в матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу против «Александрии» (3:4).

«Я был просто шокирован – 3:4 проиграли. Пишу Судакову: «Ни чего себе! Вы еще проигрывать можете?! Но я, как динамовец, доволен результатом», – сказал Милевский.

«Шахтер» на старте УПЛ проиграли уже два матча. Ранее «горняки» в матче второго тура УПЛ проиграли «Полесью» (0:1).