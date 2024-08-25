ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал полузащитника Ман Сити

Итальянский клуб «Комо», возглавляемый испанцем Сеском Фабрегасом, объявил о переходе 21-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне.

Игрок молодежной сборной Аргентины сменил Англию на Италию на правах аренды. Временное соглашение по аргентинцу рассчитано на сезон 2024/2025, но может быть продлено.

Перроне является игроком «Манчестер Сити» с января 2023 года. Во второй части сезона-2023/2024 Максимо на правах аренды выступал за испанский клуб «Лас-Пальмас» (30 матчей без результативных действий).

Ранее сообщалось, что «Комо» подписал легендарного экс-игрока «Барселоны».