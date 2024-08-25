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Италия
25 августа 2024, 14:05 | Обновлено 25 августа 2024, 14:22
752
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал полузащитника Ман Сити

За «Комо» будет играть Максимо Перроне

25 августа 2024, 14:05 | Обновлено 25 августа 2024, 14:22
752
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал полузащитника Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Максимо Перроне

Итальянский клуб «Комо», возглавляемый испанцем Сеском Фабрегасом, объявил о переходе 21-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне.

Игрок молодежной сборной Аргентины сменил Англию на Италию на правах аренды. Временное соглашение по аргентинцу рассчитано на сезон 2024/2025, но может быть продлено.

Перроне является игроком «Манчестер Сити» с января 2023 года. Во второй части сезона-2023/2024 Максимо на правах аренды выступал за испанский клуб «Лас-Пальмас» (30 матчей без результативных действий).

Ранее сообщалось, что «Комо» подписал легендарного экс-игрока «Барселоны».

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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