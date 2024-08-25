Джокович дал оценку допинговому скандалу с участием Синнера

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал дело с допингом, участником которого является нынешний лидер мирового тенниса Янник Синнер.

«Для подобных ситуаций мы и основали PTPA (Ассоциация профессиональных теннисистов. – прим.), которая всегда выступает за наличие справедливого и четкого регламента и стандартизированный подход к таким делам.

Понимаю, что игроки разочарованы отсутствием последовательности. Как я понял, дело обнародовали сразу после окончания разбирательств, но прошло пять или шесть месяцев с тех пор, как новость дошла до него и его команды.

Так что да, в системе много проблем. Мы видим отсутствие стандартизированного, четкого регламента. Я могу понять чувства многих, кто сомневается, что отношение ко всем одинаковое. Надеюсь, руководящие органы в теннисе смогут извлечь уроки и выработать более оптимальный подход в будущем. По-моему, очевидно, что должны произойти общие изменения.

Вы наверняка знаете, что у многих игроков – не буду называть никого поименно – были похожие или такие же, почти такие же дела, но результат у всех был разный. Встает вопрос о том, в финансах ли дело, может ли игрок заплатить значительную сумму денег юридической фирме, чтобы та эффективнее представляла бы его или ее в суде? Я не знаю. В этом все дело или нет? Я считаю, что мы должны коллективно это расследовать, изучить систему и понять, как избежать таких случаев. Имею в виду не сам факт существования таких дел, а необходимость стандартизации – чтобы к каждому игроку, независимо от его рейтинга, статуса или биографии, относились одинаково», – заявил Джокович.

Ранее Новак Джокович предсказал олимпийские достижения испанца Карлоса Алькараса.