Джокович предсказал олимпийские достижения Алькараса

Сербский теннисист Новак Джокович оценил вероятные достижения испанца Карлоса Алькараса на Олимпийских играх.

«После финала у сетки я поблагодарил Карлоса за то, что он позволил мне выиграть золото (смеется). Он, наверное, выиграет три золотые медали, прежде чем завершит карьеру», – заявил Джокович.

Как известно, Джокович и Алькарас встречались в финале Олимпийских игр 2024 в Париже. В двух сетах матч выиграл серб – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

В ночь на 22 августа за океаном Джокович и легендарный Джон Макинрой обыграли Алькараса и также легендарного Андре Агасси в выставочном парном матче на US Open (10-8).