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ATP
22 августа 2024, 10:59 | Обновлено 22 августа 2024, 11:17
267
1

Джокович предсказал олимпийские достижения Алькараса

Новак – о перспективах Карлоса

22 августа 2024, 10:59 | Обновлено 22 августа 2024, 11:17
267
1
Джокович предсказал олимпийские достижения Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович оценил вероятные достижения испанца Карлоса Алькараса на Олимпийских играх.

«После финала у сетки я поблагодарил Карлоса за то, что он позволил мне выиграть золото (смеется). Он, наверное, выиграет три золотые медали, прежде чем завершит карьеру», – заявил Джокович.

Как известно, Джокович и Алькарас встречались в финале Олимпийских игр 2024 в Париже. В двух сетах матч выиграл серб – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

В ночь на 22 августа за океаном Джокович и легендарный Джон Макинрой обыграли Алькараса и также легендарного Андре Агасси в выставочном парном матче на US Open (10-8).

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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист)
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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BATI-GOOOOOL
Я теж зроблю прогноз,Алькарас ніколи не буде чемпіоном.
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