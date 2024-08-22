Джокович предсказал олимпийские достижения Алькараса
Новак – о перспективах Карлоса
Сербский теннисист Новак Джокович оценил вероятные достижения испанца Карлоса Алькараса на Олимпийских играх.
«После финала у сетки я поблагодарил Карлоса за то, что он позволил мне выиграть золото (смеется). Он, наверное, выиграет три золотые медали, прежде чем завершит карьеру», – заявил Джокович.
Как известно, Джокович и Алькарас встречались в финале Олимпийских игр 2024 в Париже. В двух сетах матч выиграл серб – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
В ночь на 22 августа за океаном Джокович и легендарный Джон Макинрой обыграли Алькараса и также легендарного Андре Агасси в выставочном парном матче на US Open (10-8).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Элина справилась в двух сетах