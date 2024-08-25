Леоненко детально разобрал все голы Александрии в матче с Шахтером

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко назвал виновных во всех четырех пропущенных голах «Шахтера» в матче против «Александрии» (3:4).

- «Шахтер» пропустил четыре гола от «Александрии»! Как такое произошло?

- Я сейчас разберу голы «Александрии», и вы все поймете.

В первом голе Филиппова виноват Пушич! Тут нужно Срне позвонить и сказать, чтобы купил грабли и подарил Пушичу. Почему? Потому что из-за выхода из обороны через пас «Шахтер» уже много голов пропустил. Если еще один так себе привезут, то смеяться уже будут все. Но Филиппов молодец, что воспользовался ошибкой и хорошо исполнил.

- Второй гол Калюжного.

- Судаков и Сикан не отбирают, плюс они стояли не там, где нужно. Судаков сначала побежал к углу штрафной площадки, а потом не успел к Калюжному. Сикан тоже не успел. Калюжного поздравляю с красивым голом – не все в «девятку» попадают! Гол красивый, но это тоже везение.

- Третий гол. Рука Бондаря и пенальти в исполнении Филиппова.

- Бондарь, наверное, вратарем хотел в детстве быть, что руками в своей штрафной играет. Но такие пенальти не всегда дают. Вот Михавко тоже играл рукой в начале матча против «Зальцбурга», но там арбитр не дал пенальти. Здесь все зависит от рефери.

- Четвертый гол Филиппова.

- «Шахтер» побежал отыгрываться всей командой и допустил грубую ошибку. Я такого еще не видел – чтобы никого не было в центре! Это опять-таки свидетельствует об отсутствии сыгранности и класса у игроков «Шахтера», поэтому они и мучаются. Я еще понимаю, когда на 90+ минуте все бегут вперед вместе с вратарем, но не на 56-й!

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