Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко детально разобрал все голы Александрии в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 12:39 | Обновлено 25 августа 2024, 12:40
1270
2

Леоненко детально разобрал все голы Александрии в матче с Шахтером

Специалист назвал виновных в пропущенных голах

25 августа 2024, 12:39 | Обновлено 25 августа 2024, 12:40
1270
2
Леоненко детально разобрал все голы Александрии в матче с Шахтером
ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко назвал виновных во всех четырех пропущенных голах «Шахтера» в матче против «Александрии» (3:4).

- «Шахтер» пропустил четыре гола от «Александрии»! Как такое произошло?
- Я сейчас разберу голы «Александрии», и вы все поймете.

В первом голе Филиппова виноват Пушич! Тут нужно Срне позвонить и сказать, чтобы купил грабли и подарил Пушичу. Почему? Потому что из-за выхода из обороны через пас «Шахтер» уже много голов пропустил. Если еще один так себе привезут, то смеяться уже будут все. Но Филиппов молодец, что воспользовался ошибкой и хорошо исполнил.

- Второй гол Калюжного.
- Судаков и Сикан не отбирают, плюс они стояли не там, где нужно. Судаков сначала побежал к углу штрафной площадки, а потом не успел к Калюжному. Сикан тоже не успел. Калюжного поздравляю с красивым голом – не все в «девятку» попадают! Гол красивый, но это тоже везение.

- Третий гол. Рука Бондаря и пенальти в исполнении Филиппова.
- Бондарь, наверное, вратарем хотел в детстве быть, что руками в своей штрафной играет. Но такие пенальти не всегда дают. Вот Михавко тоже играл рукой в начале матча против «Зальцбурга», но там арбитр не дал пенальти. Здесь все зависит от рефери.

- Четвертый гол Филиппова.
- «Шахтер» побежал отыгрываться всей командой и допустил грубую ошибку. Я такого еще не видел – чтобы никого не было в центре! Это опять-таки свидетельствует об отсутствии сыгранности и класса у игроков «Шахтера», поэтому они и мучаются. Я еще понимаю, когда на 90+ минуте все бегут вперед вместе с вратарем, но не на 56-й!

Видео голов и обзор

По теме:
ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
Легенда МЮ назвал условия, при которых Зинченко будет фантастическим в АПЛ
ЛЕОНЕНКО: «У игроков Шахтера нет класса, как они собираются играть в ЛЧ?»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Марино Пушич видео голов и обзор
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рубикон Марино Пушича
Футбол | 25 августа 2024, 09:24 24
Рубикон Марино Пушича
Рубикон Марино Пушича

Алексей Сливченко ищет ответ на вопрос: скажется ли на работе коуча «Шахтера» субботнее фиаско

Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 августа 2024, 12:56 1
Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В битве неплохих команд может произойти все, что угодно

Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Футбол | 24.08.2024, 14:56
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25.08.2024, 07:32
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Футбол | 24.08.2024, 15:18
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ron Noiill
Це те саме , що місцеве отсосіті буде розбирати правопис українських слів, про які знає лише з гуглоперекладача.
Ответить
+4
DK1961
ОНО что вначале делает? Выпивает, а потом с котами советуется и тогда экспэртирует для спорт уа. Или в обратной последовательности? Ну просто интересно...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
23.08.2024, 15:27 12
Футбол
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
24.08.2024, 10:55 3
Теннис
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
23.08.2024, 18:14 19
Футбол
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
23.08.2024, 11:48
Футбол
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
25.08.2024, 00:01 5
Бокс
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
24.08.2024, 15:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем