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  4. ЛЕОНЕНКО: «У игроков Шахтера нет класса, как они собираются играть в ЛЧ?»
Украина. Премьер лига
25 августа 2024, 12:06 | Обновлено 25 августа 2024, 12:31
1794
4

ЛЕОНЕНКО: «У игроков Шахтера нет класса, как они собираются играть в ЛЧ?»

Известный эксперт удивлен игрой команды Марино Пушича

25 августа 2024, 12:06 | Обновлено 25 августа 2024, 12:31
1794
4
ЛЕОНЕНКО: «У игроков Шахтера нет класса, как они собираются играть в ЛЧ?»
ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко поделился мыслями о неудачном старте сезона для «Шахтера».

- Почему «Шахтер» проваливается на старте сезона?
- Я пока что провала не вижу. Тем более, это начало сезона и отмазка уже есть – нужно подождать четыре тура. Лично я буду делать выводы после матчей Лиги чемпионов.

В игре против «Полесья» «Шахтер» должен был побеждать, но житомирская команда выстояла. «Александрии» вообще голы подарили. Это говорит об отсутствии класса «Шахтера». К тому же, у «горняков» нет пока что сыгранности.

- Почему «Шахтер» так посыпался в отсутствие Степаненко?
- Я не вижу, чтобы «Шахтер» посыпался без Степаненко. «Посыпался» можно применить только к последнему голу и то – вопрос там не к опорнику, а к защитникам.

- Что скажете о Ризныке? Кажется, он пока не тянет уровень Трубина.
- Я бы так не сказал. Грубых ошибок у него не вижу. Пропущенные голы – это привозы, пенальти и «девятка». Вратарь здесь ни при чем. Это говорит о том, что у игроков «Шахтера» нет класса. Как вы на хрен собираетесь играть в Лиге чемпионов?!

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Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Nick.Grabowski
А звідки тому класу взятися, якщо в чемпіонаті України ніколи не було і нема чесної конкуренції, чесного суддівства, чесної журналістики, чесних тренерів?
Клас футболістів - це наслідок класу футбольної системи.
Якщо система - гнила, лицемірна, лакейська, слабенька, то і футболісти - відповідні.
Імхо, сам пан Леоненко - це типовий лакей олігархів, який доволі успішно себе почуває в умовах доволі гнилої, лакейською системи українського футболу зі слабеньким класом. 
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+5
Burevestnik
ну тут Леон не правий, бо команда сильна, 
один тільки Судаков тягне на 60+ лям і ще + 12 легіонерів !!!  
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+4
Юра Ганусяк
а перші два голи кротів просто супер подарунки фортуни, там заслуги атакуючих 1 відсоток 
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+2
Gargantua81
класс там есть.
когда Кевин пришел, у меня аж челюсть отвисала в первых матчах, что такого игрока заманили в УПЛ. А сейчас он никакой.
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+1
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