ЛЕОНЕНКО: «У игроков Шахтера нет класса, как они собираются играть в ЛЧ?»

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко поделился мыслями о неудачном старте сезона для «Шахтера».

- Почему «Шахтер» проваливается на старте сезона?

- Я пока что провала не вижу. Тем более, это начало сезона и отмазка уже есть – нужно подождать четыре тура. Лично я буду делать выводы после матчей Лиги чемпионов.

В игре против «Полесья» «Шахтер» должен был побеждать, но житомирская команда выстояла. «Александрии» вообще голы подарили. Это говорит об отсутствии класса «Шахтера». К тому же, у «горняков» нет пока что сыгранности.

- Почему «Шахтер» так посыпался в отсутствие Степаненко?

- Я не вижу, чтобы «Шахтер» посыпался без Степаненко. «Посыпался» можно применить только к последнему голу и то – вопрос там не к опорнику, а к защитникам.

- Что скажете о Ризныке? Кажется, он пока не тянет уровень Трубина.

- Я бы так не сказал. Грубых ошибок у него не вижу. Пропущенные голы – это привозы, пенальти и «девятка». Вратарь здесь ни при чем. Это говорит о том, что у игроков «Шахтера» нет класса. Как вы на хрен собираетесь играть в Лиге чемпионов?!