Трубин сыграл после травмы. Известна оценка украинца за сухой матч Бенфики

24 августа состоялся матч 3-го тура чемпионата Португалии по футболу. «Бенфика» на домашнем поле принимала клуб «Эштрела Амадора», хозяева одержали победу со счетом 1:0.

В стартовом составе «Бенфики» вышел Анатолий Трубин, который недавно получил повреждение. Украинец провел полный матч и отыграл на ноль. После завершения матчу известный статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку 6.6 баллов.

Лучшим игроком матча портал WhoScored признал защитника «Бенфики» Александера Ба, который получил оценку 8.3.

Оценки матча Бенфика – Эштрела Амадора от WhoScored