Англия25 августа 2024, 09:59 | Обновлено 25 августа 2024, 10:03
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Холанд отметился уникальным достижением в чемпионате Англии
Эрлинг стал автором хет-трика в матче АПЛ с «Ипсвичем»
25 августа 2024, 09:59 | Обновлено 25 августа 2024, 10:03
341
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В субботу, 24 августа, во 2-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:1.
Норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд стал автором хет-трика в ворота новичка АПЛ.
«Ипсвич» стал 23-м клубом, против которого норвежец сыграл в Английской Премьер-лиге. Каждому из этих соперников Эрлинг забил как минимум один мяч.
После матча с «Ипсвичем» Эрлинг Холанд стал шестым футболистом в истории АПЛ по количеству хет-триков.
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