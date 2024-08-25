Холанд отметился уникальным достижением в чемпионате Англии

В субботу, 24 августа, во 2-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:1.

Норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд стал автором хет-трика в ворота новичка АПЛ.

«Ипсвич» стал 23-м клубом, против которого норвежец сыграл в Английской Премьер-лиге. Каждому из этих соперников Эрлинг забил как минимум один мяч.

После матча с «Ипсвичем» Эрлинг Холанд стал шестым футболистом в истории АПЛ по количеству хет-триков.