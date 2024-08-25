Major League Soccer25 августа 2024, 05:47 | Обновлено 25 августа 2024, 06:06
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Сваток не играл. Остин на выезде победил Нэшвилл
Украинец остался в запасе
25 августа 2024, 05:47 | Обновлено 25 августа 2024, 06:06
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В очередном туре MLS «Остин», за который заявлен украинский центральный защитник Александр Сваток, играл против «Нэшвилла».
Игра закончилась победой команды украинца со счетом 2:0. Однако участия в матче Сваток не принял, так и оставшись на скамейке запасных. Дебют в футболке нового клуба не состоялся.
MLS. Регулярный чемпионат
Нэшвилл – Остин – 0:2
Голы: Галлагер, 43, Букари, 84
Раньше еще один украинский центрбек Сергей Кривцов тоже не вышел в старте своей команды «Интера Майами», однако получил несколько игровых минут.
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