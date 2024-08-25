Сваток не играл. Остин на выезде победил Нэшвилл

В очередном туре MLS «Остин», за который заявлен украинский центральный защитник Александр Сваток, играл против «Нэшвилла».

Игра закончилась победой команды украинца со счетом 2:0. Однако участия в матче Сваток не принял, так и оставшись на скамейке запасных. Дебют в футболке нового клуба не состоялся.

MLS. Регулярный чемпионат

Нэшвилл – Остин – 0:2

Голы: Галлагер, 43, Букари, 84

Раньше еще один украинский центрбек Сергей Кривцов тоже не вышел в старте своей команды «Интера Майами», однако получил несколько игровых минут.