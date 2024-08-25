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МЛС США
Нэшвилл
25.08.2024 03:30 – 90+ 0 : 1
Остин
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Major League Soccer
25 августа 2024, 05:47 | Обновлено 25 августа 2024, 06:06
211
0

Сваток не играл. Остин на выезде победил Нэшвилл

Украинец остался в запасе

25 августа 2024, 05:47 | Обновлено 25 августа 2024, 06:06
211
0
Сваток не играл. Остин на выезде победил Нэшвилл
ФК Остин. Александр Сваток

В очередном туре MLS «Остин», за который заявлен украинский центральный защитник Александр Сваток, играл против «Нэшвилла».

Игра закончилась победой команды украинца со счетом 2:0. Однако участия в матче Сваток не принял, так и оставшись на скамейке запасных. Дебют в футболке нового клуба не состоялся.

MLS. Регулярный чемпионат

Нэшвилл – Остин – 0:2

Голы: Галлагер, 43, Букари, 84

Раньше еще один украинский центрбек Сергей Кривцов тоже не вышел в старте своей команды «Интера Майами», однако получил несколько игровых минут.

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Остин (MLS) Нэшвилл (MLS) Major League Soccer (MLS) Александр Сваток
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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