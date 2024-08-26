27 августа в 22:00 состоится ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.

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В первом матче в польском городе Люблин и завершился победу одержала австрийская команда (2:0).

В Лиге чемпионов Динамо сначала разгромило Партизан Белград (6:2, 3:0), а затем нанесло поражение шотландскому Рейнджерс (1:1, 2:0).

РБ Зальцбург стартовал с Q3 Лиги чемпионов и успешно прошел нидерландский Твенте (2:1, 3:3).

Команда, которая выиграет противостояние Q4 ЛЧ, попадет в основной раунд Лиги чемпионов. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в основном раунде Лиге Европы.

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов РБ Зальцбург – Динамо

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