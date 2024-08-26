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Лига чемпионов Квалификация
РБ Зальцбург
27.08.2024 22:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 августа 2024, 12:38 | Обновлено 26 августа 2024, 12:42
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0

РБ Зальцбург – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 22:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Лиги чемпионов

26 августа 2024, 12:38 | Обновлено 26 августа 2024, 12:42
15
0
РБ Зальцбург – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В повторном поединке а австрийском Зальцбурге сыграют «Динамо» Киев и «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0)

В квалификации Лиги чемпионов Динамо уничтожило сербский Партизан (6:2, 3:0), а затем выбило из борьбы шотландский Рейнджерс (1:1, 2:0).

Австрийский РБ Зальцбург в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов обыграл нидерландский Твенте (2:1, 3:3).

Команда, которая выиграет противостояние Q4 ЛЧ, попадет в основной раунд Лиги чемпионов. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в основном раунде Лиге Европы.

РБ Зальцбург – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Динамо Киев РБ Зальцбург смотреть онлайн Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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