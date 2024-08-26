РБ Зальцбург – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 22:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Лиги чемпионов
27 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
В повторном поединке а австрийском Зальцбурге сыграют «Динамо» Киев и «РБ Зальцбург».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0)
В квалификации Лиги чемпионов Динамо уничтожило сербский Партизан (6:2, 3:0), а затем выбило из борьбы шотландский Рейнджерс (1:1, 2:0).
Австрийский РБ Зальцбург в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов обыграл нидерландский Твенте (2:1, 3:3).
Команда, которая выиграет противостояние Q4 ЛЧ, попадет в основной раунд Лиги чемпионов. Команда, которая проиграет, осенью будет играть в основном раунде Лиге Европы.
РБ Зальцбург – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр отклонил все варианты
Украинский чемпион – о перспективах тезки