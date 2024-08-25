Дубль Митровича, Бензема не забил. В Про-лиге состоялись три матча

Завершились три матча 1 тура чемпионата Саудовской Аравии. Победу одержали звездные клубы, синхронно игравшие на выезде – «Аль-Иттихад» одолел «Аль-Холуд» (Бензема играл, но забить не сумел), «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Ахдуд» (дубль оформил Александар Митрович, Фабиньо и Канте вышли в основе) и «Аль-Иттифак» благодаря голу Мусы Дембеле обыграл «Аль-Шабаб».

Чемпионат Саудовской Аравии. 1 тур

Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 0:1

Гол: Ауар, 90

Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: Митрович, 4, 40, Милинкович-Савич, 45

Аль-Шабаб – Аль-Иттифак – 0:1

Гол: Дембеле, 74

Раньше с ничьей чемпионат начал «Аль-Наср».