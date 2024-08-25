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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
24.08.2024 21:00 – FT 0 : 3
Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия
25 августа 2024, 04:20 | Обновлено 25 августа 2024, 04:33
204
0

Дубль Митровича, Бензема не забил. В Про-лиге состоялись три матча

Победы одержали «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Иттифак»

25 августа 2024, 04:20 | Обновлено 25 августа 2024, 04:33
204
0
Дубль Митровича, Бензема не забил. В Про-лиге состоялись три матча
Х. Аль-Хиляль

Завершились три матча 1 тура чемпионата Саудовской Аравии. Победу одержали звездные клубы, синхронно игравшие на выезде – «Аль-Иттихад» одолел «Аль-Холуд» (Бензема играл, но забить не сумел), «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Ахдуд» (дубль оформил Александар Митрович, Фабиньо и Канте вышли в основе) и «Аль-Иттифак» благодаря голу Мусы Дембеле обыграл «Аль-Шабаб».

Чемпионат Саудовской Аравии. 1 тур

Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 0:1

Гол: Ауар, 90

Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: Митрович, 4, 40, Милинкович-Савич, 45

Аль-Шабаб – Аль-Иттифак – 0:1

Гол: Дембеле, 74

Раньше с ничьей чемпионат начал «Аль-Наср».

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Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттифак Аль-Ахдуд Аль-Шабаб Александар Митрович Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии по футболу Мусса Дембеле
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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