Дубль Митровича, Бензема не забил. В Про-лиге состоялись три матча
Победы одержали «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Иттифак»
Завершились три матча 1 тура чемпионата Саудовской Аравии. Победу одержали звездные клубы, синхронно игравшие на выезде – «Аль-Иттихад» одолел «Аль-Холуд» (Бензема играл, но забить не сумел), «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Ахдуд» (дубль оформил Александар Митрович, Фабиньо и Канте вышли в основе) и «Аль-Иттифак» благодаря голу Мусы Дембеле обыграл «Аль-Шабаб».
Чемпионат Саудовской Аравии. 1 тур
Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 0:1
Гол: Ауар, 90
Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:3
Голы: Митрович, 4, 40, Милинкович-Савич, 45
Аль-Шабаб – Аль-Иттифак – 0:1
Гол: Дембеле, 74
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