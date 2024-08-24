Бундеслига. Неудачный старт Штутгарта, победа Лейпцига, хет-трик Крамарича
Продолжается первый тур нового сезона Бундеслиги
Первый тур чемпионата Германии продолжился пятью матчами. Отметим неудачу вице-чемпиона Штутгарта, который проиграл Фрайбургу со счетом 1:3.
Лейпциг стартовал с победы, а Хоффенхайм с хет-триком Крамарича обыграл новичка Хольштайн.
Чемпионат Германии. 1-й тур
Фрайбург – Штутгарт 3:1
Голы: Кублер, 27, 61, Доан, 54 – Демирович, 2
Лейпциг – Бохум 1:0
Гол: Нуса, 59
Майнц – Унион 1:1
Голы: Амири, 53 – Бенеш, 75
Хоффенхайм – Хольштайн Киль 3:2
Голы: Крамарич, 6, 37, 87 - Бернхардссон, 63, Матино, 90
Аугсбург – Вердер 2:2
Голы: Реджбечай, 16, Эссенде, 35 - Агу, 12, Нжинмах, 58
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
24 августа проходит матч 4-го тура УПЛ
Команда пропустила 4 гола