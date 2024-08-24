Бундеслига. Неудачный старт Штутгарта, победа Лейпцига, хет-трик Крамарича

Первый тур чемпионата Германии продолжился пятью матчами. Отметим неудачу вице-чемпиона Штутгарта, который проиграл Фрайбургу со счетом 1:3.

Лейпциг стартовал с победы, а Хоффенхайм с хет-триком Крамарича обыграл новичка Хольштайн.

Чемпионат Германии. 1-й тур

Фрайбург – Штутгарт 3:1

Голы: Кублер, 27, 61, Доан, 54 – Демирович, 2

Лейпциг – Бохум 1:0

Гол: Нуса, 59

Майнц – Унион 1:1

Голы: Амири, 53 – Бенеш, 75

Хоффенхайм – Хольштайн Киль 3:2

Голы: Крамарич, 6, 37, 87 - Бернхардссон, 63, Матино, 90

Аугсбург – Вердер 2:2

Голы: Реджбечай, 16, Эссенде, 35 - Агу, 12, Нжинмах, 58