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24 августа 2024, 18:30 |
126
0

Бундеслига. Неудачный старт Штутгарта, победа Лейпцига, хет-трик Крамарича

Продолжается первый тур нового сезона Бундеслиги

24 августа 2024, 18:30 |
126
0
Бундеслига. Неудачный старт Штутгарта, победа Лейпцига, хет-трик Крамарича
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый тур чемпионата Германии продолжился пятью матчами. Отметим неудачу вице-чемпиона Штутгарта, который проиграл Фрайбургу со счетом 1:3.

Лейпциг стартовал с победы, а Хоффенхайм с хет-триком Крамарича обыграл новичка Хольштайн.

Чемпионат Германии. 1-й тур

Фрайбург – Штутгарт 3:1
Голы: Кублер, 27, 61, Доан, 54 – Демирович, 2

Лейпциг – Бохум 1:0
Гол: Нуса, 59

Майнц – Унион 1:1
Голы: Амири, 53 – Бенеш, 75

Хоффенхайм – Хольштайн Киль 3:2
Голы: Крамарич, 6, 37, 87 - Бернхардссон, 63, Матино, 90

Аугсбург – Вердер 2:2
Голы: Реджбечай, 16, Эссенде, 35 - Агу, 12, Нжинмах, 58

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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