Георгий ЕРМАКОВ: «Отыграться с 0:2 против чемпиона Украины дорогого стоит»

Голкипер «Александрии» Георгий Ермаков прокомментировал волевую победу 4:3 над «Шахтером» в четвертом туре УПЛ:

«Впечатления максимально положительные, потому что отыграться с 0:2 против чемпиона Украины очень дорогого стоит. Только позитив.

Ротань в перерыве сделал несколько корректив по игре и сказал, чтобы мы продолжали играть так же – агрессивно и интенсивно.

Всегда приятно играть с болельщиками, особенно с фанатским сектором. Неважно, как складывалась игра, мы проигрывали 0:2, но их все равно было слышно. Благодарю их за такую ​​поддержку и преданность, за то, что они всегда с нами».