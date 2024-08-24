Георгий ЕРМАКОВ: «Отыграться с 0:2 против чемпиона Украины дорогого стоит»
Голкипер «Александрии» – о победе над «Шахтером»
Голкипер «Александрии» Георгий Ермаков прокомментировал волевую победу 4:3 над «Шахтером» в четвертом туре УПЛ:
«Впечатления максимально положительные, потому что отыграться с 0:2 против чемпиона Украины очень дорогого стоит. Только позитив.
Ротань в перерыве сделал несколько корректив по игре и сказал, чтобы мы продолжали играть так же – агрессивно и интенсивно.
Всегда приятно играть с болельщиками, особенно с фанатским сектором. Неважно, как складывалась игра, мы проигрывали 0:2, но их все равно было слышно. Благодарю их за такую поддержку и преданность, за то, что они всегда с нами».
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