Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий ЕРМАКОВ: «Отыграться с 0:2 против чемпиона Украины дорогого стоит»
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 17:36 |
677
0

Георгий ЕРМАКОВ: «Отыграться с 0:2 против чемпиона Украины дорогого стоит»

Голкипер «Александрии» – о победе над «Шахтером»

24 августа 2024, 17:36 |
677
0
Георгий ЕРМАКОВ: «Отыграться с 0:2 против чемпиона Украины дорогого стоит»
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Голкипер «Александрии» Георгий Ермаков прокомментировал волевую победу 4:3 над «Шахтером» в четвертом туре УПЛ:

«Впечатления максимально положительные, потому что отыграться с 0:2 против чемпиона Украины очень дорогого стоит. Только позитив.

Ротань в перерыве сделал несколько корректив по игре и сказал, чтобы мы продолжали играть так же – агрессивно и интенсивно.

Всегда приятно играть с болельщиками, особенно с фанатским сектором. Неважно, как складывалась игра, мы проигрывали 0:2, но их все равно было слышно. Благодарю их за такую ​​поддержку и преданность, за то, что они всегда с нами».

По теме:
Марино ПУШИЧ: «Давайте сейчас не говорить о Лиге чемпионов для Шахтера»
Кривбасс – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Руслан РОТАНЬ: «Выдержали экзамен с Шахтером. Вопрос, что будет дальше»
Георгий Ермаков Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Бокс | 24 августа 2024, 08:46 36
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины

Дмитрий Митрофанов считает, что на самом деле флаг Украины желто-голубой

Бундеслига. Неудачный старт Штутгарта, победа Лейпцига, хет-трик Крамарича
Футбол | 24 августа 2024, 18:30 0
Бундеслига. Неудачный старт Штутгарта, победа Лейпцига, хет-трик Крамарича
Бундеслига. Неудачный старт Штутгарта, победа Лейпцига, хет-трик Крамарича

Продолжается первый тур нового сезона Бундеслиги

Летний ЧМ по биатлону. Украинки завоевали две медали в спринте юниорок
Биатлон | 24.08.2024, 13:23
Летний ЧМ по биатлону. Украинки завоевали две медали в спринте юниорок
Летний ЧМ по биатлону. Украинки завоевали две медали в спринте юниорок
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Футбол | 24.08.2024, 15:33
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Футбол | 23.08.2024, 23:37
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 106
Футбол
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
22.08.2024, 19:11 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
23.08.2024, 19:11 10
Футбол
Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
Челси дебютировал в Лиге конференций с победы. Мудрик сыграл весь матч
22.08.2024, 23:59
Футбол
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
22.08.2024, 22:45 3
Другие виды
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 4
Футбол
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 5
Футбол
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
22.08.2024, 17:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем