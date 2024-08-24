Миколенко – в основе Эвертона на матч с Тоттенхэмом
Украинец сыграет во втором туре АПЛ
Сегодня, 24 августа, «Эвертон» Виталия Миколенко во втором туре АПЛ на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч. Для него это будет второй матч в сезоне, в первом туре он отыграл все 90 минут поединка против «Брайтона» (поражение 0:3).
Составы команд:
«Тоттенхэм»: Викарио, Удоги, Ромеро, Порро, ван де Вен, Биссума, Мэддисон, Кулусевски, Одобер, Джонсон, Сон
«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, Диксон, Гейе, Айрогбунам, Дукуре, Макнил, Харрисон, Калверт-Льюин
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