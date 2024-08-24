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  4. Миколенко – в основе Эвертона на матч с Тоттенхэмом
Англия
24 августа 2024, 16:10 |
181
2

Миколенко – в основе Эвертона на матч с Тоттенхэмом

Украинец сыграет во втором туре АПЛ

24 августа 2024, 16:10 |
181
2
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 24 августа, «Эвертон» Виталия Миколенко во втором туре АПЛ на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч. Для него это будет второй матч в сезоне, в первом туре он отыграл все 90 минут поединка против «Брайтона» (поражение 0:3).

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоги, Ромеро, Порро, ван де Вен, Биссума, Мэддисон, Кулусевски, Одобер, Джонсон, Сон

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, Диксон, Гейе, Айрогбунам, Дукуре, Макнил, Харрисон, Калверт-Льюин

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Виталий Миколенко Эвертон Тоттенхэм Тоттенхэм - Эвертон Английская Премьер-лига стартовые составы
Олег Дидух Источник: Premier League
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ALKOSruLKA
з -1 на перемогу шпор за 1.8
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-1
contr
Сьогодні мілкого пігмея повозять мордою об газон як і весь Євертон
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-5
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