Синнер прокомментировал кадровую чистку в своей команде

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свое решение уволить фитнес-тренера и физиотерапевта после того, как итальянский теннисист оказался фигурантом допинг-скандала:

«Я хочу начать с того, что они сыграли огромную роль в моей карьере. Мы сотрудничали два года. Мы проделали невероятную работу, добились большого успеха, и у нас сложилась отличная команда.

Но из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно – глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Я ждал итогов дела, а сейчас мне просто нужен глоток свежего воздуха».