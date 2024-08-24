Синнер прокомментировал кадровую чистку в своей команде
Итальянский теннисист уволил фитнес-тренера и физиотерапевта
Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свое решение уволить фитнес-тренера и физиотерапевта после того, как итальянский теннисист оказался фигурантом допинг-скандала:
«Я хочу начать с того, что они сыграли огромную роль в моей карьере. Мы сотрудничали два года. Мы проделали невероятную работу, добились большого успеха, и у нас сложилась отличная команда.
Но из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно – глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Я ждал итогов дела, а сейчас мне просто нужен глоток свежего воздуха».
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