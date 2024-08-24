Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер прокомментировал кадровую чистку в своей команде
ATP
24 августа 2024, 13:52 |
239
0

Синнер прокомментировал кадровую чистку в своей команде

Итальянский теннисист уволил фитнес-тренера и физиотерапевта

24 августа 2024, 13:52 |
239
0
Синнер прокомментировал кадровую чистку в своей команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свое решение уволить фитнес-тренера и физиотерапевта после того, как итальянский теннисист оказался фигурантом допинг-скандала:

«Я хочу начать с того, что они сыграли огромную роль в моей карьере. Мы сотрудничали два года. Мы проделали невероятную работу, добились большого успеха, и у нас сложилась отличная команда.

Но из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно – глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Я ждал итогов дела, а сейчас мне просто нужен глоток свежего воздуха».

По теме:
Синнер провел кадровую чистку в своей команде после допинг-скандала
Названы топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Шаповалов про допинг Синнера: «Разные правила применяются к разным игрокам»
Янник Синнер допинг
Олег Дидух Источник: US Open
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Футбол | 23 августа 2024, 19:17 1
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство

Голкипер Вереса Андрей Кожухарь вызван в сборную Молдовы

Известно расписание матчей с участием украинок на US Open на 26 августа
Теннис | 23 августа 2024, 22:28 1
Известно расписание матчей с участием украинок на US Open на 26 августа
Известно расписание матчей с участием украинок на US Open на 26 августа

В понедельник на корты Нью-Йорка выйдут сразу 6 украинок

Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Бокс | 24.08.2024, 08:46
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
Футбол | 23.08.2024, 19:11
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.08.2024, 11:30
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
22.08.2024, 19:11 2
Футбол
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
23.08.2024, 07:45 7
Футбол
ВИДЕО. Зеленский встретился с Усиком и Харлан. Вручил престижные награды
ВИДЕО. Зеленский встретился с Усиком и Харлан. Вручил престижные награды
22.08.2024, 20:50
Бокс
Украинки узнали первых соперниц в основе US Open 2024
Украинки узнали первых соперниц в основе US Open 2024
22.08.2024, 19:15 9
Теннис
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 5
Футбол
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
Золото плюс серебро! Украинцы оформили победный дубль на ЛЧМ по биатлону
23.08.2024, 16:21 5
Биатлон
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
22.08.2024, 22:45 3
Другие виды
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
Экс-форвард Шахтера, которому жена изменила с пастором, нашел клуб в Турции
23.08.2024, 18:33 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем