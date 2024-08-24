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  4. Синнер провел кадровую чистку в своей команде после допинг-скандала
ATP
24 августа 2024, 12:45 |
247
0

Синнер провел кадровую чистку в своей команде после допинг-скандала

Были уволены фитнес-тренер и физиотерапевт

24 августа 2024, 12:45 |
247
0
Синнер провел кадровую чистку в своей команде после допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Сіннер

Первая ракетка мира Янник Синнер провел кадровую чистку в своей команды после того, как оказался в центре допинг-скандала. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, Синнер уволил своего фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди. В последние недели они перестали сопровождать его на турнирах.

Напомним, в марте текущего года в организме Синнера был найден запрещенный препарат клостебол. При этом итальянский теннисист сумел избежать дисквалификации.

Янник доказал, что вещество попало в его организм через массаж, который делал один из членов его команды. Тот обрабатывал свою рану спреем, в состав которого входит клостебол.

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Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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