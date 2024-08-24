Синнер провел кадровую чистку в своей команде после допинг-скандала

Первая ракетка мира Янник Синнер провел кадровую чистку в своей команды после того, как оказался в центре допинг-скандала. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, Синнер уволил своего фитнес-тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди. В последние недели они перестали сопровождать его на турнирах.

Напомним, в марте текущего года в организме Синнера был найден запрещенный препарат клостебол. При этом итальянский теннисист сумел избежать дисквалификации.

Янник доказал, что вещество попало в его организм через массаж, который делал один из членов его команды. Тот обрабатывал свою рану спреем, в состав которого входит клостебол.