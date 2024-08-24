Ольмо – в заявке Барселоны на матч с Атлетиком. Но есть нюанс

«Барселона» опубликовала заявку команду на матч второго тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао, который состоится сегодня, 24 августа (начало – в 20:00 по Киеву).

В нее вошел звездный новичок команды, Дани Ольмо. При этом напротив фамилии хавбека сборной Испании стоит звездочка.

Напомним, первый тур Ла Лиги Ольмо пропустил. У «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией игрока, каталонцы не вписываются в финансовые требования Ла Лиги.

Скорее всего, данная проблема еще не решена, но в «Барселоне» надеются, что смогут решить ее к вечеру и успеют зарегистрировать Ольмо на нынешний сезон Ла Лиги.