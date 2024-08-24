Ольмо – в заявке Барселоны на матч с Атлетиком. Но есть нюанс
У каталонцев возникли проблемы с регистрацией игрока
«Барселона» опубликовала заявку команду на матч второго тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао, который состоится сегодня, 24 августа (начало – в 20:00 по Киеву).
В нее вошел звездный новичок команды, Дани Ольмо. При этом напротив фамилии хавбека сборной Испании стоит звездочка.
Напомним, первый тур Ла Лиги Ольмо пропустил. У «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией игрока, каталонцы не вписываются в финансовые требования Ла Лиги.
Скорее всего, данная проблема еще не решена, но в «Барселоне» надеются, что смогут решить ее к вечеру и успеют зарегистрировать Ольмо на нынешний сезон Ла Лиги.
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 #BarçaAthletic pic.twitter.com/8PA6Iz264T— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2024
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