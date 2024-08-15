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Испания
15 августа 2024, 15:30 |
531
0

Звездный новичок Барселоны пропустит первый тур Ла Лиги

Дани Ольмо не успеют зарегистрировать к первому матчу сезона

15 августа 2024, 15:30 |
531
0
Звездный новичок Барселоны пропустит первый тур Ла Лиги
ФК Барселона. Дани Ольмо

«Барселона» точно не успеет зарегистрировать своего звездного новичка Дани Ольмо на матч первого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 против «Валенсии». Об этом сообщает испанский журналист Хосе Альварес.

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» возникли трудности с регистрацией на сезон целого ряда игроков, среди которых Ольмо. Зарегистрировать звездного хавбека к матчу против «Валенсии» 17 августа, 22:30) каталонцы точно не успеют.

При этом ожидается, что ко второму туру Ла Лиги «Барселона» решит проблемы с соответствием финансовым правилам, и Ольмо сможет быть заявлен.

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Барселона Дани Ольмо Валенсия Ла Лига
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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