Звездный новичок Барселоны пропустит первый тур Ла Лиги

«Барселона» точно не успеет зарегистрировать своего звездного новичка Дани Ольмо на матч первого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 против «Валенсии». Об этом сообщает испанский журналист Хосе Альварес.

Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» возникли трудности с регистрацией на сезон целого ряда игроков, среди которых Ольмо. Зарегистрировать звездного хавбека к матчу против «Валенсии» 17 августа, 22:30) каталонцы точно не успеют.

При этом ожидается, что ко второму туру Ла Лиги «Барселона» решит проблемы с соответствием финансовым правилам, и Ольмо сможет быть заявлен.