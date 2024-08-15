Звездный новичок Барселоны пропустит первый тур Ла Лиги
Дани Ольмо не успеют зарегистрировать к первому матчу сезона
«Барселона» точно не успеет зарегистрировать своего звездного новичка Дани Ольмо на матч первого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 против «Валенсии». Об этом сообщает испанский журналист Хосе Альварес.
Ранее сообщалось о том, что у «Барселоны» возникли трудности с регистрацией на сезон целого ряда игроков, среди которых Ольмо. Зарегистрировать звездного хавбека к матчу против «Валенсии» 17 августа, 22:30) каталонцы точно не успеют.
При этом ожидается, что ко второму туру Ла Лиги «Барселона» решит проблемы с соответствием финансовым правилам, и Ольмо сможет быть заявлен.
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