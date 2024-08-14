Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без новичка и других. Барселона имеет проблемы с регистрацией игроков
Испания
14 августа 2024, 10:11 | Обновлено 14 августа 2024, 10:20
250
0

Без новичка и других. Барселона имеет проблемы с регистрацией игроков

У «блауграны» не все в порядке за 3 дня до старта сезона в Ла Лиге

14 августа 2024, 10:11 | Обновлено 14 августа 2024, 10:20
250
0
Без новичка и других. Барселона имеет проблемы с регистрацией игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Виктор

В испанской Ла Лиге за три дня до старта нового сезона 2024/2025 не зарегистрированы пять футболистов «Барселоны».

Каталонцы, как известно, в 1-м туре кампании встретятся с «Валенсией».

В число незарегистрированных игроков якобы входят новичок клуба Дани Ольмо, а также Иньиго Мартинес, Пабло Торре, Пау Виктор и Алекс Валле.

Ранее «Барселона» смогла зарегистрировать защитников Эрика Гарсию и Клемана Ленгле, а также вингера Ансу Фати. Последние двое зарегистрированы формально, так как клуб планирует их продать, чтобы получить средства для последующей регистрации новых игроков.

Ранее сообщалось, что легенда «Барселоны» объявил об уходе из команды.

По теме:
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Анчелотти высказался о Лунине перед матчем за Суперкубок УЕФА
Альтернатива Уильямсу. Барселона нацелилась на ключевого игрока Ливерпуля
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Дани Ольмо Иньиго Мартинес Пабло Торре Эрик Гарсия Ансу Фати Клеман Ленгле
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 14 августа 2024, 06:23 24
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Киевляне сыграют в Q4 против австрийского РБ Зальцбург

Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Олимпийские игры | 13 августа 2024, 17:03 0
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев

Они не общаются

ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Футбол | 14.08.2024, 09:21
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Футбол | 14.08.2024, 07:01
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Определена сборная 2-го тура УПЛ, названы лучший игрок и тренер
Футбол | 14.08.2024, 11:07
Определена сборная 2-го тура УПЛ, названы лучший игрок и тренер
Определена сборная 2-го тура УПЛ, названы лучший игрок и тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
13.08.2024, 10:56 4
Олимпийские игры
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
13.08.2024, 14:46 4
Футбол
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05 1
Футбол
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
13.08.2024, 21:21 4
Футбол
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
12.08.2024, 18:34 54
Баскетбол
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
13.08.2024, 19:53 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем