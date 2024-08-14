Без новичка и других. Барселона имеет проблемы с регистрацией игроков

В испанской Ла Лиге за три дня до старта нового сезона 2024/2025 не зарегистрированы пять футболистов «Барселоны».

Каталонцы, как известно, в 1-м туре кампании встретятся с «Валенсией».

В число незарегистрированных игроков якобы входят новичок клуба Дани Ольмо, а также Иньиго Мартинес, Пабло Торре, Пау Виктор и Алекс Валле.

Ранее «Барселона» смогла зарегистрировать защитников Эрика Гарсию и Клемана Ленгле, а также вингера Ансу Фати. Последние двое зарегистрированы формально, так как клуб планирует их продать, чтобы получить средства для последующей регистрации новых игроков.

Ранее сообщалось, что легенда «Барселоны» объявил об уходе из команды.