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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Живая легенда Барселоны объявил об уходе из команды
Испания
12 августа 2024, 05:50 |
1968
0

ОФИЦИАЛЬНО. Живая легенда Барселоны объявил об уходе из команды

Сержи Роберто выступил с публичным обращением

12 августа 2024, 05:50 |
1968
0
ОФИЦИАЛЬНО. Живая легенда Барселоны объявил об уходе из команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

Испанский защитник Сержи Роберто, который является воспитанником структуры «Барселоны» и всю свою карьеру посвятил «блаугране», официально сообщил об уходе из каталонского коллектива

«Болельщики «Барселоны»! Настало время поблагодарить вас за тот путь, что мы проделали вместе.

Моя история в «Барсе» началась, когда мне было 14 лет. Я исполнил мечту носить футболку «Барселоны», пройдя через «Ла Масию», где я провел свои лучшие подростковые годы и усвоил все ценности клуба. Я вырос как игрок и, прежде всего, как человек, завел друзей на всю жизнь.

11 лет в первой команде были полны особенных моментов и впечатлений, от дебюта до капитанской повязки и завоевания всех возможных титулов. Я делил раздевалку со своими кумирами и тренерами мирового уровня – это настоящая привилегия.

Я ухожу с чувством гордости за то, что 18 лет отдавал всего себя, ставил интересы команды превыше своих собственных. Я горжусь тем, что был капитаном в клубе своей жизни. Благодарю клуб, всех сотрудников и болельщиков за то, что эти 18 лет стали лучшим путешествием из возможных. Наконец, спасибо моей семье за то, что всегда были рядом, ведь без вас все это было б невозможным. Вперед, «Барса», – навсегда», – заявил Роберто в видеообращении.

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Сержи Роберто Ла Лига Барселона
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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