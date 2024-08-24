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  4. Беллингем прокомментировал свою травму стопы
Испания
24 августа 2024, 12:22 |
154
0

Беллингем прокомментировал свою травму стопы

Звездный хавбек «Реала» пропустит почти месяц

24 августа 2024, 12:22 |
154
0
Беллингем прокомментировал свою травму стопы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал свою травму стопы, из-за которой пропустит примерно месяц:

«Нет ничего, что я ненавижу больше, чем пропускать игры. Но стараюсь видеть хорошее во всем. Возможно, мое тело говорит мне, что ему нужно немного больше отдыха после напряженного года.

Я очень расстроен, но буду поддерживать ребят как фанат до тех пор, пока не смогу снова присоединиться к ним в своей лучшей и сильнейшей форме. Спасибо за ваши сообщения с добрыми пожеланиями и поддержкой».

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Олег Дидух Источник: Instagram
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