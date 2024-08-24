Первая соперница Костюк на US Open сенсационно вышла в финал в Кливленде
У Маккартни Кесслер практически не будет отдыха перед американским мейджором
Состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде (США).
Обладательница уайлд-кард Маккартни Кесслер неожиданно обыграла пятую сеяную Анастасию Потапову и в матче за титул сразится с лидером посева Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.
Отметим, что 25-летняя Кесслер – 98-я ракетка мира, это будет ее первый финал на уровне WTA. Украинским болельщикам она знакома по нескольким успешным выступлениям в паре с Юлией Стародубцевой. В августе американка выиграла 100-тысячник в Ландисвилле, обыграв Стародубцеву в 1/4 финала.
Интересно, что Маккартни станет первой соперницей Марты Костюк на US Open, их матч будет сыгран в понедельник.
Кливленд. 1/2 финала
Маккартни Кесслер – Анастасия Потапова – 4:6, 6:3, 6:3
Беатрис Хаддад Майя – Катерина Синякова – 6:3, 2:6, 6:2
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