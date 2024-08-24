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WTA
24 августа 2024, 12:26 | Обновлено 24 августа 2024, 12:45
684
2

Первая соперница Костюк на US Open сенсационно вышла в финал в Кливленде

У Маккартни Кесслер практически не будет отдыха перед американским мейджором

24 августа 2024, 12:26 | Обновлено 24 августа 2024, 12:45
684
2
Первая соперница Костюк на US Open сенсационно вышла в финал в Кливленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

Состоялись матчи 1/2 финала на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде (США).

Обладательница уайлд-кард Маккартни Кесслер неожиданно обыграла пятую сеяную Анастасию Потапову и в матче за титул сразится с лидером посева Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.

Отметим, что 25-летняя Кесслер – 98-я ракетка мира, это будет ее первый финал на уровне WTA. Украинским болельщикам она знакома по нескольким успешным выступлениям в паре с Юлией Стародубцевой. В августе американка выиграла 100-тысячник в Ландисвилле, обыграв Стародубцеву в 1/4 финала.

Интересно, что Маккартни станет первой соперницей Марты Костюк на US Open, их матч будет сыгран в понедельник.

Кливленд. 1/2 финала

Маккартни Кесслер – Анастасия Потапова – 4:6, 6:3, 6:3



Беатрис Хаддад Майя – Катерина Синякова – 6:3, 2:6, 6:2

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WTA Кливленд Анастасия Потапова Катерина Синякова Беатрис Хаддад Майя Марта Костюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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kollekciy
Ця Кесслер дійсно зараз багато перемагає, але до Потапової, вона нікого іменитого не перемагала, а Потапова прогнозовано могла не грати на повну перед шоломом. Тому головне, щоб Марта не програла сама собі, і все буде добре. Он диво новозеландка продовжує перемагати більш іменитих гравчинь, а з Мартою вже двічі в неї не вийшло навіть за сет зачепитися.
Якщо, зважати на те, що Марта пожертвувала хорошим шансом, взяти 500 очок в Монтерреї, вона не має права не боротися на шоломі на повну силу.  
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Serhii P.
Добре є
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