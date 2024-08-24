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  4. Александрия – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 11:56 |
735
0

Александрия – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в четвертом туре УПЛ

24 августа 2024, 11:56 |
735
0
Александрия – Шахтер. Стали известны стартовые составы
ФК Александрия

Сегодня, 24 августа «Александрия» в стартовом матче четвертого тура УПЛ на домашнем стадионе «Ника» примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко, Калюжный, Шостак, Ковалец, Шулянский, Безерра, Филиппов

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Кевин, Педриньо, Сикан

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Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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