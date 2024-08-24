Александрия – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 24 августа «Александрия» в стартовом матче четвертого тура УПЛ на домашнем стадионе «Ника» примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко, Калюжный, Шостак, Ковалец, Шулянский, Безерра, Филиппов

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Кевин, Педриньо, Сикан