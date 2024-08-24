ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал форварда Атлетико Мадрид

«Порту» официально сообщил о подписании форварда «Атлетико» Мадрид Саму Омородиона. Контракт с 20-летним испанцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

«Порту» заплатил 15 миллионов евро за 50% экономических прав на Омородиона. В ближайшие два года у португальского клуба будет возможность выкупить еще два пакета экономических прав по 15% за 5 миллионов евро каждый.

Таким образом, потенциально стоимость трансфера может возрасти до 25 миллионов за 80% прав. В контракте Омородиона прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Ранее Омородион был в шаге от перехода в «Челси», однако трансфер сорвался в последний момент.