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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал форварда Атлетико Мадрид
Португалия
24 августа 2024, 11:47 |
648
1

ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал форварда Атлетико Мадрид

Саму Омородион продолжит карьеру в Португалии

24 августа 2024, 11:47 |
648
1
ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал форварда Атлетико Мадрид
ФК Порту. Саму Омородион (слева)

«Порту» официально сообщил о подписании форварда «Атлетико» Мадрид Саму Омородиона. Контракт с 20-летним испанцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

«Порту» заплатил 15 миллионов евро за 50% экономических прав на Омородиона. В ближайшие два года у португальского клуба будет возможность выкупить еще два пакета экономических прав по 15% за 5 миллионов евро каждый.

Таким образом, потенциально стоимость трансфера может возрасти до 25 миллионов за 80% прав. В контракте Омородиона прописана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Ранее Омородион был в шаге от перехода в «Челси», однако трансфер сорвался в последний момент.

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Олег Дидух Источник: ФК Порту
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kotofey_
Челсі не зміг, його підписати, а порту зміг
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