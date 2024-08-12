Партнером Мудрика не станет. У Челси сорвался трансфер игрока Атлетико

Переход нападающего Саму Омородиона из мадридского «Атлетико» в лондонский «Челси» сорвался.

«Пенсионеры» не смогли договориться с 20-летним испанцем по условиям личного договора. Ожидается, что в понедельник, 12 августа, Омородион вернется из столицы Англии в Мадрид, но вскоре, с большой вероятности, перейдет в другой европейский клуб.

«Челси» договорился с «матрасниками» о покупке Саму Омородиона за 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что лондонцы получили от «Атлетико» отказ по своему предложению относительно перехода Омородиона.

Омородион стал игроком «Атлетико» в августе 2023 года. В сезоне-2023/2024 Саму выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого забил 8 голов и сделал 1 ассист в 35 матчах.