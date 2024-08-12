Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партнером Мудрика не станет. У Челси сорвался трансфер игрока Атлетико
Англия
12 августа 2024, 04:08 | Обновлено 12 августа 2024, 04:12
179
0

Партнером Мудрика не станет. У Челси сорвался трансфер игрока Атлетико

Саму Омородиона в стане «пенсионеров» не будет

12 августа 2024, 04:08 | Обновлено 12 августа 2024, 04:12
179
0
Партнером Мудрика не станет. У Челси сорвался трансфер игрока Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Саму Омородион

Переход нападающего Саму Омородиона из мадридского «Атлетико» в лондонский «Челси» сорвался.

«Пенсионеры» не смогли договориться с 20-летним испанцем по условиям личного договора. Ожидается, что в понедельник, 12 августа, Омородион вернется из столицы Англии в Мадрид, но вскоре, с большой вероятности, перейдет в другой европейский клуб.

«Челси» договорился с «матрасниками» о покупке Саму Омородиона за 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что лондонцы получили от «Атлетико» отказ по своему предложению относительно перехода Омородиона.

Омородион стал игроком «Атлетико» в августе 2023 года. В сезоне-2023/2024 Саму выступал на правах аренды за «Алавес», в составе которого забил 8 голов и сделал 1 ассист в 35 матчах.

По теме:
Клуб Первой лиги подписал экс-нападающего Кривбасса
Легенда Ливерпуля назвал претендентов на чемпионство в АПЛ
Челси - Интер - 1:1. Видео голов и обзор матча
Саму Омородион трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Атлетико Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин не помог. Бенфика в гостях неожиданно проиграла Фамаликау
Футбол | 11 августа 2024, 23:33 0
Трубин не помог. Бенфика в гостях неожиданно проиграла Фамаликау
Трубин не помог. Бенфика в гостях неожиданно проиграла Фамаликау

Завершились три матча первого тура Примейры-лиги

Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Олимпийские игры | 11 августа 2024, 06:05 22
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США

В предпоследний день Олимпиады серебряную награду получила Ирина Коляденко

ВЕРНИДУБ: «Карпаты? Ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут»
Футбол | 11.08.2024, 22:20
ВЕРНИДУБ: «Карпаты? Ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут»
ВЕРНИДУБ: «Карпаты? Ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут»
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
Футбол | 11.08.2024, 13:35
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Футбол | 11.08.2024, 20:40
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
11.08.2024, 07:05 19
Футбол
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
11.08.2024, 04:23 1
Олимпийские игры
ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Полесье – Шахтер произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 7
Футбол
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
11.08.2024, 20:55 36
Олимпийские игры
«Настраиваюсь на космос, который меня раздавит». Усик – о реванше с Фьюри
«Настраиваюсь на космос, который меня раздавит». Усик – о реванше с Фьюри
10.08.2024, 19:12 4
Бокс
Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо
Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо
10.08.2024, 20:33 1
Футбол
Один из главных претендентов на ЗМ-24 хочет перейти в Реал. Но есть условие
Один из главных претендентов на ЗМ-24 хочет перейти в Реал. Но есть условие
10.08.2024, 01:13 2
Футбол
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 16:37 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем