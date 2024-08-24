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  4. Это игрок новой генерации. Ротань оценил перспективы защитника Ворсклы
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 05:23 | Обновлено 24 августа 2024, 05:49
510
0

Это игрок новой генерации. Ротань оценил перспективы защитника Ворсклы

Наставник Александрии похвалил Илью Крупского

24 августа 2024, 05:23 | Обновлено 24 августа 2024, 05:49
510
0
Это игрок новой генерации. Ротань оценил перспективы защитника Ворсклы
ФК Ворскла. Илья Крупский

Главный тренер Александрии Руслан Ротань оценил перспективы защитника полтавской Ворсклы Ильи Крупского, с которым он работал в молодежной сборной Украины:

«Думаю, что у него очень большие перспективы. Это игрок нового поколения. На этой позиции очень хорошо работает с мячом и обороной.

Это очень сконцентрированный футболист, который будет делать то, что скажет тренер. Мотивированный, что тоже важно.

Я думаю, что у него большое будущее, если работать в том же духе. И что скоро мы этого игрока увидим и в сборной».

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 Илья Крупский Александрия Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Трибуна
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