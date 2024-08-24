Украина. Премьер лига24 августа 2024, 05:23 | Обновлено 24 августа 2024, 05:49
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Это игрок новой генерации. Ротань оценил перспективы защитника Ворсклы
Наставник Александрии похвалил Илью Крупского
24 августа 2024, 05:23 | Обновлено 24 августа 2024, 05:49
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Главный тренер Александрии Руслан Ротань оценил перспективы защитника полтавской Ворсклы Ильи Крупского, с которым он работал в молодежной сборной Украины:
«Думаю, что у него очень большие перспективы. Это игрок нового поколения. На этой позиции очень хорошо работает с мячом и обороной.
Это очень сконцентрированный футболист, который будет делать то, что скажет тренер. Мотивированный, что тоже важно.
Я думаю, что у него большое будущее, если работать в том же духе. И что скоро мы этого игрока увидим и в сборной».
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