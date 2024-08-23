Ротань оценил выступление Сикана на Олимпиаде в Париже

Бывший главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил выступление форварда «Шахтера» Данила Сикана на Олимпиаде-2024.

– Сложилось впечатление, что Сикан был мало вовлечен в атаке. Какова была проблема команды именно в завершающих стадиях?

– Скажу так, мы все всегда оцениваем, забил Даниил или нет. Но я считаю, что он был полезен команде. Просто эти моменты, которые у него были, он не реализовал. Он играл на команду – это то, что мы хотели от него, и то, что он делал. Это касается прессинга, открываний, своих функций на поле.

К сожалению, у нас всегда так – «забил нападающий или не забил». Если нет, это для него неудачный турнир. Я так не считаю, он многое сделал для команды. Сикан находился в тех местах, где должен был находиться. Вспомним первый гол в ворота Марокко – он забрал игрока, и мы забили.

Да, для него было бы классно забить, потому что он стал капитаном сборной. Этого хочется, но иногда забивают другие игроки, а те, кто тоже вносит большой вклад, остаются в тени. Это, пожалуй, как раз такого рода ситуация, – сказал Ротань.