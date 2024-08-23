Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Ротань оценил выступление Сикана на Олимпиаде в Париже
Футбол
23 августа 2024, 14:17 |
259
0

Ротань оценил выступление Сикана на Олимпиаде в Париже

Бывший главный тренер олимпийской сборной доволен игрой форварда «Шахтера»

23 августа 2024, 14:17 |
259
0
Ротань оценил выступление Сикана на Олимпиаде в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Бывший главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил выступление форварда «Шахтера» Данила Сикана на Олимпиаде-2024.

– Сложилось впечатление, что Сикан был мало вовлечен в атаке. Какова была проблема команды именно в завершающих стадиях?
– Скажу так, мы все всегда оцениваем, забил Даниил или нет. Но я считаю, что он был полезен команде. Просто эти моменты, которые у него были, он не реализовал. Он играл на команду – это то, что мы хотели от него, и то, что он делал. Это касается прессинга, открываний, своих функций на поле.

К сожалению, у нас всегда так – «забил нападающий или не забил». Если нет, это для него неудачный турнир. Я так не считаю, он многое сделал для команды. Сикан находился в тех местах, где должен был находиться. Вспомним первый гол в ворота Марокко – он забрал игрока, и мы забили.

Да, для него было бы классно забить, потому что он стал капитаном сборной. Этого хочется, но иногда забивают другие игроки, а те, кто тоже вносит большой вклад, остаются в тени. Это, пожалуй, как раз такого рода ситуация, – сказал Ротань.

По теме:
Известен полный состав сборной Украины на Паралимпийские игры-2024
Не такой, как Ломаченко. Эксперты оценили возможный переход Хижняка в профи
11 игроков набрали по 2 очка в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
Руслан Ротань Даниил Сикан Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Владимир Клепач Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
Футбол | 22 августа 2024, 20:45 10
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду

Украинский футболист загадочно прокомментировал испанской модели откровенное фото

Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Футбол | 23 августа 2024, 00:55 3
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик

По словам коуча, ошибки связаны не с качеством, а с неточным принятием решений

Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Футбол | 22.08.2024, 22:52
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
4 шайбы. Сборная Украины провела контрольный матч в Венгрии
Хоккей | 22.08.2024, 11:41
4 шайбы. Сборная Украины провела контрольный матч в Венгрии
4 шайбы. Сборная Украины провела контрольный матч в Венгрии
ВИДЕО. Все действия Мудрика в победном матче Лиги конференций
Футбол | 23.08.2024, 10:40
ВИДЕО. Все действия Мудрика в победном матче Лиги конференций
ВИДЕО. Все действия Мудрика в победном матче Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 94
Футбол
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
21.08.2024, 09:28 7
Бокс
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
22.08.2024, 00:29
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 282
Футбол
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
22.08.2024, 02:01 7
Футбол
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
22.08.2024, 22:45 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем