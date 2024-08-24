Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина

Игроки криворожского Кривбасса отказались жать руки судьям перед матчем с Бетисом в 4-м раунде квалификации Лиги конференций.

Дело в том, что главным судьей встречи работал Арда Кардешлер, который весной обслуживал спарринг между сборными россии и Сербии.

Ранее руководство Кривбасса направило в УЕФА письмо с просьбой заменить турецкого арбитра, но руководящий орган европейского футбола решил изменения не вносить.

В итоге футболисты команды из Кривого Рога отказались от традиционного рукопожатия, выражая свое осуждение турецкому судье.

Капитан Кривбасса Юрий Вакулко также не пожал руку судьям перед жребием сторон поля и ввода мяча, однако поприветствовал капитана Бетиса Набиля Фекира.

Первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций завершился поражением Кривбасса от Бетиса со счетом 0:2, ответная игра пройдет 29 августа в испанской Севилье.