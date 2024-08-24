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Лига конференций
24 августа 2024, 03:40 | Обновлено 24 августа 2024, 04:48
160
0

Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина

Турецкий судья ранее обслуживал спарринг между сборными россии и Сербии

24 августа 2024, 03:40 | Обновлено 24 августа 2024, 04:48
160
0
Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
ФК Кривбасс

Игроки криворожского Кривбасса отказались жать руки судьям перед матчем с Бетисом в 4-м раунде квалификации Лиги конференций.

Дело в том, что главным судьей встречи работал Арда Кардешлер, который весной обслуживал спарринг между сборными россии и Сербии.

Ранее руководство Кривбасса направило в УЕФА письмо с просьбой заменить турецкого арбитра, но руководящий орган европейского футбола решил изменения не вносить.

В итоге футболисты команды из Кривого Рога отказались от традиционного рукопожатия, выражая свое осуждение турецкому судье.

Капитан Кривбасса Юрий Вакулко также не пожал руку судьям перед жребием сторон поля и ввода мяча, однако поприветствовал капитана Бетиса Набиля Фекира.

Первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций завершился поражением Кривбасса от Бетиса со счетом 0:2, ответная игра пройдет 29 августа в испанской Севилье.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Кривбасс - Бетис рукопожатие судейство судейские назначения Юрий Вакулко Набиль Фекир
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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