Игроки Кривбасса отказались жать руки судье матча с Бетисом. Какова причина
Турецкий судья ранее обслуживал спарринг между сборными россии и Сербии
Игроки криворожского Кривбасса отказались жать руки судьям перед матчем с Бетисом в 4-м раунде квалификации Лиги конференций.
Дело в том, что главным судьей встречи работал Арда Кардешлер, который весной обслуживал спарринг между сборными россии и Сербии.
Ранее руководство Кривбасса направило в УЕФА письмо с просьбой заменить турецкого арбитра, но руководящий орган европейского футбола решил изменения не вносить.
В итоге футболисты команды из Кривого Рога отказались от традиционного рукопожатия, выражая свое осуждение турецкому судье.
Капитан Кривбасса Юрий Вакулко также не пожал руку судьям перед жребием сторон поля и ввода мяча, однако поприветствовал капитана Бетиса Набиля Фекира.
Первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций завершился поражением Кривбасса от Бетиса со счетом 0:2, ответная игра пройдет 29 августа в испанской Севилье.
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