Игорь КОСТЮК: «Динамо должно было забивать еще несколько мячей»

Наставник юношеской команды «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал домашний поединок своих подопечных с полтавской «Ворсклой» U-19, в котором «бело-синие» победили со счетом 3:0:

– Первый тайм можно занести нам в актив, ведь мы удачно начали игру, действовали агрессивно, накрывали соперника, создавали моменты и реализовывали их. Так что в течение первой половины встречи все шло по нашему сценарию, мы не давали сопернику возможности создавать моменты, быстро перестраивались, и все было хорошо.

Хотя и разговаривали с ребятами в перерыве, но на второй тайм они вышли с подсознательным мнением, что уже победили. Появились проблемы, в основном, в переходных фазах, когда теряли мяч и быстро не перестраивались. Но мы владели преимуществом, контролировали мяч, довели игру до логического окончания и закономерно победили.

– Ожидали, что первый мяч удастся забить так быстро? Это была наигранная комбинация?

– Да, одна из наигранных комбинаций, которую успешно завершили. Мы всегда рассчитываем агрессивно действовать на завершающей стадии в каждом моменте.

– На матч вышел тот же стартовый состав, что и в предыдущем поединке с «Карпатами», почему решили не вносить изменения?

– Многие наши игроки переболели, поэтому мы выходили из состояния футболистов: кто лучше выглядит, лучше восстановился, те и выходят в основном составе. Остальные еще продолжают восстанавливаться и ждут своего шанса играть.

– Команда создала много опасных моментов во втором тайме, чего не хватило, чтобы реализовать хотя бы один из них?

– Я уже сказал ребятам, когда нет дисциплины, концентрации во всех фазах игры, когда у игроков неправильное отношение, они неверно перестраиваются, не проявляют максимальных усилий, то в завершающей стадии мяч не будет залетать, даже если ворота будут пустыми. Потому что все взаимосвязано.

– Довольны ли вы тем, как действовали вышедшие на замену футболисты?

– Они поддержали темп, но реализовать моменты не удалось. Свежие игроки прибавили немного скорости. Вы видели, сколько было атак, но в конце не подходили, не хватало последней передачи. В общем, должны были забивать еще несколько мячей.