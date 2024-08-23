Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Три гола за 10 минут. Динамо разгромило Ворсклу в матче ЧУ U-19
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 21:35 | Обновлено 23 августа 2024, 21:53
1033
0

ВИДЕО. Три гола за 10 минут. Динамо разгромило Ворсклу в матче ЧУ U-19

Дубль оформил Андрей Маткевич, также отличился Иван Андрейко

23 августа 2024, 21:35 | Обновлено 23 августа 2024, 21:53
1033
0
ВИДЕО. Три гола за 10 минут. Динамо разгромило Ворсклу в матче ЧУ U-19
ФК Динамо U-19

В пятницу, 23 августа, команда «Динамо» U-19 провела матч 4-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд. Подопечные Игоря Костюка встретились с полтавской «Ворсклой» U-19.

После трех выездных поединков украинская команда провела этот матч на дому, он прошел на поле УТБ «Динамо» в Вите-Литовской. Динамовцы уверенно начали матч и уже к 12-й минуте вели в счете 3:0, создав комфортное преимущество.

Сначала Маткевич после заброса Андрейко принял мяч и попал в ворота с линии вратарской – 1:0. В дальнейшем динамовцы продолжили владеть инициативой и вскоре увеличили свое преимущество. Осипенко разогнал атаку в центре поля, отдал левее на Дикого – с его ударом справился вратарь, но на добивании первым оказался Андрейко и выстрелом с правого угла вратарской удвоил преимущество своей команды – 2:0.

До финального свистка зрители забитых мячей больше не увидели, так что в итоге 3:0 – уверенная победа «бело-синих». Следующий поединок в юношеском первенстве «Динамо» U19 проведет дома – в рамках 5-го тура киевская команда будет принимать черкасский ЛНЗ.

Чемпионат Украины U-19

4-й тур. 23.08.2024. Вита-Литовская. НТВ «Динамо»

Динамо Киев – Ворскла Полтава – 3:0 (3:0)

Голы: Андрей Маткевич, 2, 12, Иван Андрейко, 10

Турнирная таблица

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

По теме:
Три гола и незабитый пенальти. Сельта победила Валенсию в Ла Лиге
Вячеслав Суркис рассказал, как стал капитаном юношеской команды Динамо
Полтава разгромила Диназ на старте 3-го тура Первой лиги
Динамо Киев U-19 Динамо Киев Игорь Костюк чемпионат Украины по футболу U-19 видео голов и обзор Ворскла Полтава Ворскла Полтава U-19 Динамо - Ворскла Андрей Маткевич
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Футбол | 23 августа 2024, 12:18 4
Футболистам Карпат представили нового генерального директора
Футболистам Карпат представили нового генерального директора

Андрей Русол официально приступил к исполнению своих обязанностей

Тренер Челси: «Невозможно работать, когда на тренировке 45 игроков»
Футбол | 23 августа 2024, 17:12 6
Тренер Челси: «Невозможно работать, когда на тренировке 45 игроков»
Тренер Челси: «Невозможно работать, когда на тренировке 45 игроков»

Мареска ждет, что клуб начнет продавать игроков

В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
Футбол | 23.08.2024, 07:45
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Теннис | 23.08.2024, 09:07
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Наконец-то избавились. Звездный нападающий Челси перейдет в топ-клуб Италии
Футбол | 23.08.2024, 22:05
Наконец-то избавились. Звездный нападающий Челси перейдет в топ-клуб Италии
Наконец-то избавились. Звездный нападающий Челси перейдет в топ-клуб Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 5
Футбол
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 96
Футбол
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
22.08.2024, 09:44 23
Футбол
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
22.08.2024, 09:35 1
Теннис
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
22.08.2024, 14:22 16
Футбол
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 104
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
22.08.2024, 01:23 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем