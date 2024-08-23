ВИДЕО. Три гола за 10 минут. Динамо разгромило Ворсклу в матче ЧУ U-19

В пятницу, 23 августа, команда «Динамо» U-19 провела матч 4-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд. Подопечные Игоря Костюка встретились с полтавской «Ворсклой» U-19.

После трех выездных поединков украинская команда провела этот матч на дому, он прошел на поле УТБ «Динамо» в Вите-Литовской. Динамовцы уверенно начали матч и уже к 12-й минуте вели в счете 3:0, создав комфортное преимущество.

Сначала Маткевич после заброса Андрейко принял мяч и попал в ворота с линии вратарской – 1:0. В дальнейшем динамовцы продолжили владеть инициативой и вскоре увеличили свое преимущество. Осипенко разогнал атаку в центре поля, отдал левее на Дикого – с его ударом справился вратарь, но на добивании первым оказался Андрейко и выстрелом с правого угла вратарской удвоил преимущество своей команды – 2:0.

До финального свистка зрители забитых мячей больше не увидели, так что в итоге 3:0 – уверенная победа «бело-синих». Следующий поединок в юношеском первенстве «Динамо» U19 проведет дома – в рамках 5-го тура киевская команда будет принимать черкасский ЛНЗ.

Чемпионат Украины U-19

4-й тур. 23.08.2024. Вита-Литовская. НТВ «Динамо»

Динамо Киев – Ворскла Полтава – 3:0 (3:0)

Голы: Андрей Маткевич, 2, 12, Иван Андрейко, 10

Турнирная таблица

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу