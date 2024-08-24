ВИДЕО. Шахтер U-19 в гостях переиграл сверстников из Александрии U-19

В 4-м туре юношеского чемпионата Украины Шахтер U-19 на выезде победил Александрию U-19 (3:1).

Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик по сравнению с предыдущим поединком произвел 3 смены: на правом фланге защиты вышел Антон Дрозд, в центре поля играл Василий Бундаш, а на позиции вингера действовал Александр Ющенко.

Выстрел Тютюнова оказался результативным: Владислав получил передачу с фланга от Огаркова, удачно разобрался с оппонентами и направил мяч в девятку (1:0). Немного времени понадобилось Владиславу, чтобы удвоить преимущество донецкого клуба – Ибрагим Дабо с углового навесил во вратарский, где Тютюнов удачно подобрал позицию и головой направил мяч в левый нижний угол (2:0).

Розыгрыш корнера для александрийцев оказался результативным: Гребенюк покатил на Матковского, который нацеленной подачей ассистировал Хованюку (1:2). На 42-й минуте Баденко в штрафной рукой блокировал прострельную передачу Галонского, за что арбитр назначил пенальти, который Дабо реализовал.

Шахтер U-19 на выезде уверенно перемел Александрию U-19 (3:1) и с максимальным показателем продолжает возглавлять турнирную таблицу.

В следующем туре 31 августа коллектив Алексея Белика в Кривом Роге будет играть с Кривбассом U-19.

Чемпионат Украины U-19. 4-й тур. 23 августа

Александрия U-19 – Шахтер U-19 Донецк – 1:3 (1:3)

Голы: Хованюк, 22 – Тютюнов, 14, 20, Дабо, 42 (пен)

Шахтер U-19: Кравец, Дрозд, Костюк, Огарков (к), Галонский, Бундаш (Башмарин, 73), Ющенко (Петрук, 73), Тютюнов (Сметана, 60), Ломага, Цуканов (Давыденко, 82), Дабо (Желиба, 82)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Турнирная таблица