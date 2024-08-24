Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер U-19 в гостях переиграл сверстников из Александрии U-19
Молодежные турниры
24 августа 2024, 04:47 | Обновлено 24 августа 2024, 05:28
176
0

ВИДЕО. Шахтер U-19 в гостях переиграл сверстников из Александрии U-19

Голы Владислава Тютюнова и Ибрагима Дабо обеспечили перевес горнякам

24 августа 2024, 04:47 | Обновлено 24 августа 2024, 05:28
176
0
ВИДЕО. Шахтер U-19 в гостях переиграл сверстников из Александрии U-19
ФК Шахтер U-19

В 4-м туре юношеского чемпионата Украины Шахтер U-19 на выезде победил Александрию U-19 (3:1).

Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик по сравнению с предыдущим поединком произвел 3 смены: на правом фланге защиты вышел Антон Дрозд, в центре поля играл Василий Бундаш, а на позиции вингера действовал Александр Ющенко.

Выстрел Тютюнова оказался результативным: Владислав получил передачу с фланга от Огаркова, удачно разобрался с оппонентами и направил мяч в девятку (1:0). Немного времени понадобилось Владиславу, чтобы удвоить преимущество донецкого клуба – Ибрагим Дабо с углового навесил во вратарский, где Тютюнов удачно подобрал позицию и головой направил мяч в левый нижний угол (2:0).

Розыгрыш корнера для александрийцев оказался результативным: Гребенюк покатил на Матковского, который нацеленной подачей ассистировал Хованюку (1:2). На 42-й минуте Баденко в штрафной рукой блокировал прострельную передачу Галонского, за что арбитр назначил пенальти, который Дабо реализовал.

Шахтер U-19 на выезде уверенно перемел Александрию U-19 (3:1) и с максимальным показателем продолжает возглавлять турнирную таблицу.

В следующем туре 31 августа коллектив Алексея Белика в Кривом Роге будет играть с Кривбассом U-19.

Чемпионат Украины U-19. 4-й тур. 23 августа

Александрия U-19 – Шахтер U-19 Донецк – 1:3 (1:3)

Голы: Хованюк, 22 – Тютюнов, 14, 20, Дабо, 42 (пен)

Шахтер U-19: Кравец, Дрозд, Костюк, Огарков (к), Галонский, Бундаш (Башмарин, 73), Ющенко (Петрук, 73), Тютюнов (Сметана, 60), Ломага, Цуканов (Давыденко, 82), Дабо (Желиба, 82)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Турнирная таблица

По теме:
Это игрок новой генерации. Ротань оценил перспективы защитника Ворсклы
Игорь КОСТЮК: «Динамо должно было забивать еще несколько мячей»
Хет-трик Дьокереша. Спортинг забил пять мячей сопернику в Португалии
Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Александрия чемпионат Украины по футболу U-19 Александрия U-19 видео голов и обзор Александрия - Шахтер Ибрагим Дабо
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
Футбол | 23 августа 2024, 19:11 10
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории

Клуб подписал Асприлью

Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Футбол | 23 августа 2024, 23:37 4
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин
Драматичный старт Бундеслиги. Байер одолел Боруссию М на 90+11 мин

Первый матч 1-го тура чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами

За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Теннис | 23.08.2024, 09:07
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей
Футбол | 23.08.2024, 23:55
ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей
ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Футбол | 23.08.2024, 18:14
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Названа сумма, которую Шахтер заплатит Шальке за аренду стадиона под ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оптимистическая трагедия Динамо
Оптимистическая трагедия Динамо
22.08.2024, 11:55 79
Футбол
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
22.08.2024, 22:45 3
Другие виды
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
22.08.2024, 02:01 8
Футбол
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
22.08.2024, 09:44 23
Футбол
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
22.08.2024, 20:45 13
Футбол
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
«Это будет история». Легендарный Тайсон назвал бой, который хочет увидеть
23.08.2024, 07:33
Бокс
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
22.08.2024, 09:35 1
Теннис
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем