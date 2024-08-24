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Чемпионат Саудовской Аравии
Дамак
23.08.2024 19:10 – FT 0 : 1
Аль-Халидж
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Саудовская Аравия
24 августа 2024, 05:40 | Обновлено 24 августа 2024, 06:28
113
0

Забил Фирмино. Аль-Ахли начал с победы саудовский чемпионат

Вечером 23 августа состоялись три матча 1-го тура чемпионат Саудовской Аравии

24 августа 2024, 05:40 | Обновлено 24 августа 2024, 06:28
113
0
Забил Фирмино. Аль-Ахли начал с победы саудовский чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Вечером 23 августа состоялись три матча 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Ахли начал саудовский чемпионат с победы над клубом-новичком Аль-Оруба (2:0).

Бразильский форвард Роберто Фирмино забил второй гол своей команды в этом матче.

Также в первом туре выиграли команды Аль-Халидж и Аль-Кадисия.

Чемпионат Саудовской Аравии

1-й тур, 23 августа

Дамак – Аль-Халидж – 0:1

Гол: Аль-Анази, 16 (автогол)

Аль-Кадисия – Аль-Фатех – 3:0

Голы: Киньонес, 34, 90+2, Аль-Отман, 73

Аль-Ахли – Аль-Оруба – 2:0

Голы: Дариси, 32, Фирмино, 80

Турнирная таблица

События матча

16’
ГОЛ ! Автогол забил Sayar Al Enezi Dhari (Дамак).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Роберто Фирмино Дамак Аль-Халидж Аль-Кадисия Аль-Фатех Аль-Ахли Джидда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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