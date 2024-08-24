Забил Фирмино. Аль-Ахли начал с победы саудовский чемпионат
Вечером 23 августа состоялись три матча 1-го тура чемпионат Саудовской Аравии
Вечером 23 августа состоялись три матча 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Ахли начал саудовский чемпионат с победы над клубом-новичком Аль-Оруба (2:0).
Бразильский форвард Роберто Фирмино забил второй гол своей команды в этом матче.
Также в первом туре выиграли команды Аль-Халидж и Аль-Кадисия.
Чемпионат Саудовской Аравии
1-й тур, 23 августа
Дамак – Аль-Халидж – 0:1
Гол: Аль-Анази, 16 (автогол)
Аль-Кадисия – Аль-Фатех – 3:0
Голы: Киньонес, 34, 90+2, Аль-Отман, 73
Аль-Ахли – Аль-Оруба – 2:0
Голы: Дариси, 32, Фирмино, 80
Турнирная таблица
Firmino meteu o gol de peito!— Central do Arabão (@centraldoarabao) August 23, 2024
pic.twitter.com/LlNwli9Ig7
События матча
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