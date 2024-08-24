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Чемпионат Португалии
Фаренсе
23.08.2024 22:15 – FT 0 : 5
Спортинг Лиссабон
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Португалия
24 августа 2024, 02:23 | Обновлено 24 августа 2024, 03:08
23
0

Хет-трик Дьокереша. Спортинг забил пять мячей сопернику в Португалии

Команда Фаренсе ничего не сумела противопоставить фавориту чемпионата

24 августа 2024, 02:23 | Обновлено 24 августа 2024, 03:08
23
0
Хет-трик Дьокереша. Спортинг забил пять мячей сопернику в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьокереш

Вечером 23 августа стартовал 3-й тур чемпионата Португалии.

Спортинг забил пять мячей сопернику и выиграл гостевой матч со счетом 5:0.

Команда Фаренсе ничего не сумела противопоставить фавориту чемпионата.

Хет-трик оформил шведский форвард Виктор Дьокереш.

Спортинг лидирует в чемпионате Португалии, набрав 9 очков после 3 матчей.

Чемпионат Португалии. 3-й тур, 23 августа

Фаренсе – Спортинг Лиссабон – 0:5

Голы: Виутор Дьокереш, 27, 41, 66, Лукас Африко, 69 (автогол), Маркус Эдвардс, 81

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Эдвардс (Спортинг Лиссабон).
69’
ГОЛ ! Автогол забил Лукас Африко (Фаренсе).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Фаренсе видео голов и обзор Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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