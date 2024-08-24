Хет-трик Дьокереша. Спортинг забил пять мячей сопернику в Португалии
Команда Фаренсе ничего не сумела противопоставить фавориту чемпионата
Вечером 23 августа стартовал 3-й тур чемпионата Португалии.
Спортинг забил пять мячей сопернику и выиграл гостевой матч со счетом 5:0.
Команда Фаренсе ничего не сумела противопоставить фавориту чемпионата.
Хет-трик оформил шведский форвард Виктор Дьокереш.
Спортинг лидирует в чемпионате Португалии, набрав 9 очков после 3 матчей.
Чемпионат Португалии. 3-й тур, 23 августа
Фаренсе – Спортинг Лиссабон – 0:5
Голы: Виутор Дьокереш, 27, 41, 66, Лукас Африко, 69 (автогол), Маркус Эдвардс, 81
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