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Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 02:41 | Обновлено 24 августа 2024, 03:27
29
0

НОНИКАШВИЛИ: «Я хорошо знаю главного тренера ЛНЗ – Андреса Карраско»

Грузинский новичок ЛНЗ рассказал о годах, проведенных в Иберии

24 августа 2024, 02:41 | Обновлено 24 августа 2024, 03:27
29
0
НОНИКАШВИЛИ: «Я хорошо знаю главного тренера ЛНЗ – Андреса Карраско»
ФК ЛНЗ. Шота Ноникашвили

Грузинский новичок черкасского ЛНЗ Шота Ноникашвили дал интервью клубной пресс-службе.

Хавбек рассказал о годах, проведенных в Иберии и рабочих отношениях с Андресом Карраско, главным тренером черкасского клуба.

Шота Ноникашвили: «Чувствую себя хорошо. Был долгий путь, но мне все понравилось. Спасибо за теплый прием.

Моя карьера началась с пяти лет. Команда называлась Мимино. Затем была академия Динамо Тбилиси. Последняя команда была Иберия. Там я провел 11 лет, и вот здесь.

Было тяжело уйти, потому что я провел там 11 лет. Это была большая семья, отличные люди, замечательные футболисты. Трудно, но это футбол. Я готов к новым вызовам, поэтому я здесь.

Мне сказали, что ЛНЗ – это команда с большим потенциалом и большими целями. Здесь главный тренер Андрес Карраско. Я хорошо знаю его, у нас хорошие отношения и воспоминания, потому что мы вместе были в Динамо Тбилиси и Иберии.

Мы с Андресом говорили о целях, он сказал, чего он хочет. У нас обеих большие амбиции, поэтому мы готовы. Он рассказал о тактике, что сейчас нужно команде и как играет наша команда. Да, я готов к игре в понедельник, потому что родился готовым».

23-летний центральный полузащитник перешел в ЛНЗ в статусе лучшего бомбардира Иберии 1999 в текущем сезоне. За 17 матчей он забил 8 голов.

Шота Ноникашвили родился 10 января 2001 в Тбилиси. Полузащитник, рабочая нога: левая. Рост: 187 см, вес: 78 кг. Предыдущий клуб – Иберия 1999 (Грузия).

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Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
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