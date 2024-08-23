Украина. Премьер лига23 августа 2024, 19:51 | Обновлено 23 августа 2024, 19:52
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал грузинского полузащитника
Ноникашвили перебрался в украинскую команду
23 августа 2024, 19:51 | Обновлено 23 августа 2024, 19:52
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Клуб Премьер-Лиги Украины ЛНЗ объявил о подписании контракта с грузинским полузащитником Шотой Ноникашвили. 23-летний игрок действует на позиции опорного и центрального хавбека.
О сроке контракта информации нет.
В прошлом сезоне в составе грузинкой команды Иберия 1999 забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах. В текущем чемпионате успел забить 1 мяч в 4 встречах.
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